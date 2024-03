Bewilligungsbescheide für Städtisches Krankenhaus Pirmasens und St. Elisabeth Krankenhaus Rodalben

Städtisches Krankenhaus Pirmasens und St. Elisabeth Krankenhaus Rodalben wollen mit Fördermitteln aus dem Zukunftsfonds die Anpassung der Notaufnahme sowie digitale Projekte umsetzen (Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz).

Ministerialdirektor Daniel Stich hat dem Städtischen Krankenhaus mit Sitz in Pirmasens drei Bewilligungsbescheide in Gesamthöhe von 2.403.676,44 Euro und dem St. Elisabeth Krankenhaus in Rodalben zwei Bewilligungsbescheide in Gesamthöhe von 384.168,36 Euro überreicht. Die öffentlichen Krankenhausträger

wollen mit den Fördermitteln die Anpassung der Notaufnahme sowie digitale

Projekte umsetzen.

„Die bewilligten Digitalisierungsmittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds sind

ein wichtiger Beitrag zur zukunftsweisenden Stärkung des Krankenhausstandorts –

konkret hier vor Ort und somit natürlich für die Patientinnen und Patienten im

ganzen Land. Nicht erst die Pandemie hat uns allen deutlich gemacht, wie

wertvoll unsere Krankenhäuser im Land sind. Wir schreiben die

Krankenhausversorgung auf hohem Niveau fort, damit die Menschen im Land

bedarfsgerecht, schnell und umfassend versorgt werden können“, sagte

Ministerialdirektor Daniel Stich bei der Übergabe des Bescheids. Hochwertige

und moderne Gesundheitsversorgung sei ein zentraler Punkt der Regierungsarbeit

dieser Legislaturperiode.

„Unsere Bevölkerung wird in den kommenden Jahren immer älter, bei gleichzeitig

weniger Ärzten und Pflegekräften. Ziel der jetzigen Investitionen in die

Klinik-IT ist es, dass medizinische Daten mit geringem Zeitaufwand dokumentiert

sowie strukturiert abgerufen werden können. Dies bedeutet einen Qualitätssprung

in der Behandlung, und wir gewinnen wertvolle Zeit für die Behandlung unserer

Patienten! Wir sind sehr froh, dass die Bundes- und die Landesregierung die

Krankenhäuser mit diesem Zukunftsfonds in die Lage versetzt, bei diesem Thema

einen deutlichen Schritt voran zu kommen“, so Martin Forster, Geschäftsführer

des Städtischen Krankenhauses Pirmasens.

Mit dem Inkrafttreten des Krankenhauszukunftsgesetzes am 29. Oktober 2020 wurde

der Krankenhauszukunftsfonds geschaffen, um die Krankenhäuser zu modernisieren.

Der Fonds umfasst elf verschiedene Fördertatbestände. Gefördert werden hierbei

u.a. Investitionen in moderne Notfallkapazitäten und eine bessere digitale

Infrastruktur, z. B. Patientenportale, elektronische Dokumentation von Pflege-

und Behandlungsleistungen, digitales Medikationsmanagement, Maßnahmen zur

IT-Sicherheit sowie sektorenübergreifende telemedizinische Netzwerkstrukturen.

Die Maßnahmen werden zu 70 Prozent aus Bundesmitteln gefördert. Für

Rheinland-Pfalz stellt der Bund hierfür rund 140 Millionen Euro bereit. Das

Land Rheinland-Pfalz ergänzt diese Förderung in voller Höhe und stellt daher

rund 60 Millionen Euro für die Ko-Finanzierung zur Verfügung. Dadurch verbleibt

den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz kein Eigenanteil. Verwaltet wird der

Krankenhauszukunftsfonds durch das Bundesamt für Soziale Sicherung.

Das Land Rheinland-Pfalz hat für das Antrags- und Bewilligungsverfahren zur

Umsetzung des Krankenhauszukunftsfonds auf Basis und in Ergänzung der

„Richtlinien zur Förderung von Vorhaben zur Digitalisierung der Prozesse und

Strukturen im Verlauf eines Krankenhausaufenthaltes von Patientinnen und

Patienten“ des Bundesamtes für Soziale Sicherung und des Bundesministeriums für

Gesundheit sehr schnell eigene Verfahrensregelungen

(https://mwg.rlp.de/de/themen/gesundheit/krankenhauswesen/finanzierung-entgelte/)

aufgesetzt, die das Antragsverfahren für die rheinland-pfälzischen

Krankenhäuser festlegen.

Quelle: Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, 29.03.2022