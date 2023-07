bvitg mit neuer Geschäftsführerin (Presseinformation).

„Wir schauen dankbar auf Jahre erfolgreicher Arbeit von Sebastian Zilch als Geschäftsführer des Verbandes zurück. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass wir mit Frau Melanie Wendling wieder eine außerordentlich kompetente Geschäftsführerin gefunden haben, die mit dem Gesundheitswesen bestens vertraut ist

und mit unseren Mitgliedern die Digitalisierung in Deutschland weiter voranbringen wird“, erklärt Gerrit Schick, Vorstandsvorsitzender des bvitg.

Melanie Wendling war zuletzt als Abteilungsleiterin Gesundheit und

Rehabilitation bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung tätig. Nach

dem Studium der Rechtswissenschaften und Abschluss der RTL-Journalistenschule

arbeitete sie als persönliche Referentin von Bundesministerin Ulla Schmidt und

Bundesminister Philipp Rösler im Bundesministerium für Gesundheit. Im Anschluss

wechselte sie zu Telekom Healthcare Solutions, wo sie die Politik und

Verbandsvertretung verantwortete.

„Die Digitalisierung des Gesundheitswesens hat in den letzten Jahren rasant an

Tempo gewonnen. Ich freue mich sehr darauf, diesen Wandel zusammen mit dem Team

des Bundesverbandes Gesundheits-IT aktiv mitzugestalten – zum Wohle der

Patient:innen und als vernehmbare Stimme der IT-Anbieter in Deutschland”, sagt

Melanie Wendling.

Der auf der DMEA angekündigte partizipative Strategieprozess des

Bundesministeriums für Gesundheit ist für sie eines der drängendsten Themen der

nächsten Zeit: “Klar muss dabei aber auch sein: Eine nachhaltige, innovative

und digitale Gesundheitsversorgung in Deutschland kann nur gemeinsam mit dem

bvitg und seinen Mitgliedsunternehmen gestaltet werden”, so Wendling.

Gemeinsam mit seinen über 100 Mitgliedsunternehmen arbeitet der bvitg daran,

die Gesundheits-IT für alle Versorgungsbereiche zu etablieren, um so die

gesundheitliche Versorgung der Menschen in Deutschland zu verbessern.

Quelle: Presseinformation, 08.06.2022