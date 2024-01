COVID-19 Knowledge Space (Fraunhofer SCAI).

Mit der neuen Website covid19-knowledgespace.de eröffnet Fraunhofer SCAI – gemeinsam mit Fraunhofer IME, Fraunhofer IAIS, dem Informationszentrum Lebenswissenschaften ZBMED und weiteren Forschungspartnern – einen neuartigen Wissensraum mit Analysewerkzeugen und Informationen zu COVID-19. Zentrale Dienste und Angebote sind der Biomedical Knowledge Miner »BiK>Mi«, die

Knowledge-Discovery-Software »SCAIView«, ein Ursache-Wirkungsmodell zu

SARS-CoV-2 und eine eigens erstellte Terminologie zu COVID-19.



Die Zahl der Publikationen zu COVID-19 ist seit Anfang des Jahres sprunghaft

angestiegen.

BiK>Mi erstellt Pathways von manuell kuratiertem Wissen, um Benutzern die

neuesten Informationen zur molekularen Interaktion bereitzustellen.

SANKT AUGUSTIN. Weltweit hat die wissenschaftliche Gemeinschaft den Kampf gegen

SARS-CoV-2 aufgenommen. Das zeigt sich auch an den sprunghaft gestiegenen

Zahlen wissenschaftlicher Publikationen in den Lebenswissenschaften. Über 2000

neue Publikationen pro Woche erschienen Ende April im Umfeld von COVID-19. Die

darin enthaltenen Informationen können entscheidende Hinweise auf neue

Wirkstoffe für Medikamente und Wirkungszusammenhänge enthalten – sofern es

gelingt, den Überblick zu behalten. Dazu hat Fraunhofer SCAI die neue Website

»covid19-knowledgespace.de« aufgesetzt.

Gemeinsam mit Fraunhofer IME, Fraunhofer IAIS, der ZBMED und weiteren

Forschungspartnern ist es gelungen, der Forschungscommunity eine einzigartige

Sammlung von Analysetools und Datenquellen bereit zu stellen. Zentrale Angebote

sind der Biomedical Knowledge Miner BiK>Mi und eine Suche mit dem

Knowledge-Discovery-Service SCAIView in der Forschungsliteratur zu COVID-19.

»Wir können auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen, um wissenschaftliche

Daten und Wissen in einem Indikationsgebiet zu strukturieren und zu kuratieren,

allerdings mit Schwerpunkt im Gebiet der Neurowissenschaften«, sagt Prof. Dr.

Martin Hofmann-Apitius, Leiter der Abteilung Bioinformatik bei Fraunhofer SCAI.

Seit die Corona-Pandemie die Welt in Atem hält, haben Hofmann-Apitius und sein

Team die in zahlreichen Förderprojekten entwickelten Werkzeuge und Methoden auf

Publikationen zum Thema COVID-19 angewandt. Das Ergebnis ist die neue Website,

die zeigt, welche neuen Möglichkeiten eine translationale, rechnergestützte

Biomedizin eröffnet.

Unterstützung erhielten die Arbeiten am COVID-19-Knowledge-Space auch vom

Spin-off-Unternehmen des Instituts, der »Causality BioModels« in Cochin,

Indien. Die im vergangenen Jahr gegründete Firma erstellte mit dem

COVID-19-Wissensgraph ein umfassendes Ursache-Wirkungs-Netzwerk, das auf der

Grundlage wissenschaftlicher Literatur über das neue Coronavirus erstellt wurde

und einen umfassenden Überblick über die Pathophysiologie des Virus

ermöglicht.

