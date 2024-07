Das Evangelische Krankenhaus Bad Dürkheim will mit Fördermitteln Digitalisierungspotenziale heben (Medienmitteilung).

Das Evangelische Krankenhaus Bad Dürkheim erhält für den Ausbau seiner digitalen Infrastruktur gut 1,14 Millionen Euro aus dem Krankenhauszukunftsfonds: Rund 798.000 Euro stammen aus dem entsprechenden Fonds des Bundes, 342.000 Bund steuert das Land Rheinland-Pfalz bei. Die 215-Betten Klinik finanziert

mit den Fördermitteln eine Reihe digitaler Projekte, die die Versorgungsqualität weiter verbessern sowie Prozesse vereinfachen und sicherer machen. „Das Investitionsprogramm auf Grundlage des

Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) gibt uns die Möglichkeit,

Digitalisierungspotenziale zu heben und unsere Mitarbeiter sowie

Kooperationspartner bei Ihren täglichen Aufgaben zu unterstützen und besser zu

vernetzten. Gleichzeitig können wir die IT-Sicherheit weiter ausbauen“, erklärt

Geschäftsführer Christoph Patzelt.

„Wir freuen uns über die Förderung. Die weitere Digitalisierung des

Evangelischen Krankenhauses Bad Dürkheim nutzt unseren Patienten und entlastet

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Dr. Dietmar Kauderer, Mitglied

im Vorstand des Klinikträgers Diakonissen Speyer. „Die Mittel von Bund und Land

bringen uns nun noch einmal einen zusätzlichen Schub“, betont er.

Aus einer ganzen Palette förderfähiger Vorhaben – insgesamt elf so genannten

Fördertatbeständen – hat sich das Evangelische Krankenhaus auf den Bereich der

digitalen Dokumentation konzentriert, der die elektronische Patientenakte und

die Spracherkennung einschließt. Bis Ende 2024 sollen die geförderten Maßnahmen

laut KHZG umgesetzt sein.

Vier große Teilprojekte

Das Gesamtvorhaben am Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim gliedert sich in

folgende vier Teilprojekte:

Digitale Fieberkurve samt Medikamentenmanagement

Mit der digitalen Fieberkurve (DFK) können Ärzte und Pflegekräfte den gesamten

Behandlungsverlauf dokumentieren und nachvollziehen. Sämtliche stationsbezogene

Prozesse werden via Laptop ortsunabhängig erfasst und stehen direkt am

Patienten zur Verfügung. Die DFK schafft eine bessere Datengrundlage für

Therapieentscheidungen und die Abrechnung. Mit der Fieberkurve wird auch der

Medikationsprozess für die Normalstationen digitalisiert und mit vor- und

nachgelagerten Prozessen – zum Beispiel in der Zentralen Notaufnahme, den

Ambulanzen sowie bei der Entlassung – verknüpft. Einmal eingelesene, digital

erfasste Daten stehen den weiteren Behandlungsteams auf Station unmittelbar zur

Verfügung. Die DFK wird Zug um Zug die Papierpakte überflüssig machen.

II. Ausweitung der Spracherkennung

Seit 2019 arbeiten Ärzte und Psychologen der Akutpsychosomatik sowie Teile des

Medizincontrollings bereits mit einem System zur sprachbasierten Dokumentation

von Pflege- und Behandlungsleistungen. Das System soll nun weiter ausgerollt

werden, damit alle Ärzte, weitere Behandler und Sekretariatsmitarbeitende von

der schnelleren und sichereren Datenerfassung und -verfügbarkeit profitieren.

III. Ausstattung mit mobilen Visitenwagen

Über neue Laptops oder Tablets sollen künftig noch mehr Mitarbeitende

ortsunabhängig digital dokumentieren können. Über die mobilen Geräte sind

sämtliche Funktionalitäten der digitalen Fieberkurve nutzbar. Integrierte Akkus

gewährleisten den praktischen Einsatz im Klinikalltag.

IV. Erhöhung der Informationssicherheit

Die geplanten Digitalisierungsmaßnahmen der Pflege- und

Behandlungsdokumentation erweitern die bestehenden Systeme und machen die

Systemlandschaft deutlich komplexer. Vor diesem Hintergrund wird die

Informationssicherheit mit verschiedenen Maßnahmen erhöht. Insgesamt werden sie

mindestens 15 Prozent des Gesamtfördervolumens ausmachen. Dies ist eine

Voraussetzung für die Förderung aus dem Krankenhauszukunftsfonds.

Quelle: Medienmitteilung, 25.01.2022