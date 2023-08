Datenleck ungeahnten Ausmaßes im Gesundheitswesen und bei Patientendaten verhindern (Kassenärztliche Vereinigung Bayern).

Statement des KVB-Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolfgang Krombholz

München, 4. Januar 2019

Sehr geehrter Herr Minister Spahn,

zu Beginn des neuen Jahres wird die Politik von einem Datenleck ungeahnten

Ausmaßes erschüttert. Wie Medien berichten, sind tausende von Datensätzen, wie

Handynummern und Kreditkarteninformationen, von diversen Politikern sowie

weiteren Prominenten offen im Internet verfügbar gemacht worden. Was hier mit

den Daten ausgewählter, im Licht der Öffentlichkeit stehender Personen passiert

ist, könnte auch mit den intimen Gesundheitsinformationen unserer Patientinnen

und Patienten geschehen. Wer auch immer hinter der aktuellen Veröffentlichung

steht und welche Ziele er damit verfolgt, ist unklar. Fest steht jedoch, dass

dies für die Politik ein Signal sein muss, sich endlich mit dem Thema

Datensicherheit und Datenschutz in angemessener Form auseinanderzusetzen.

Wie man es nicht machen sollte, hat Ihre Ministerkollegin Dorothee Bär ja in

verstörender Weise vor einigen Tagen in einem Interview in der "WELT" unter

Beweis gestellt. Sätze wie "Wir sind insgesamt bei allem zu zögerlich und zu

sehr von Ängsten getrieben und gehemmt. Wir haben in Deutschland mit die

strengsten Datenschutzgesetze weltweit und die höchsten Anforderungen an den

Schutz der Privatsphäre" zeugen angesichts der jüngsten Entwicklungen nicht

gerade von einer profunden Sachkenntnis. Und die Unterstellung, dass Ärzte die

Digitalisierung ablehnten, weil diese "eine ganz neue Transparenz" bringe, ist

im besten Falle als böswillig zu bezeichnen.

Um es noch einmal klar und deutlich zu sagen: Die niedergelassenen Ärzte und

Psychotherapeuten stehen Innovationen im Gesundheitswesen aufgeschlossen

gegenüber. Weder die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen noch wir in der

Selbstverwaltung tätigen Ärzte lehnen Transparenz ab. Dass das Gesundheitswesen

insgesamt einem Dschungel an Vorschriften, Verordnungen und Vorgaben gleicht,

ist ausschließlich der Regelungswut des Gesetzgebers geschuldet.

Der Maßstab für die niedergelassenen Hausärzte, Fachärzte und Psychotherapeuten

ist stets das Wohl der Patienten – und die Basis dafür ist ein vertrauensvolles

und offenes Gespräch, das weder durch eine App noch durch sonstige

Online-Anwendungen zu ersetzen ist. Unser Gesundheitswesen ist deshalb

international so hoch angesehen, weil hier das Vertrauensverhältnis zwischen

Patienten und dem behandelnden Arzt beziehungsweise Psychotherapeuten noch

intakt ist. Und dies liegt nicht etwa an der elektronischen Gesundheitskarte

oder anderen politischen Phantasieprojekten, sondern an der Freiberuflichkeit

als Basis der Therapiefreiheit.

Sehr geehrter Herr Minister Spahn, der derzeitige Kurs des

Bundesgesundheitsministeriums stellt eine massive Gefahr für die

Errungenschaften unseres solidarischen Gesundheitssystems dar. Drohungen mit

Honorarabzug bei einer angeblich nicht rechtzeitigen Anbindung an die

Telematikinfrastruktur sind ebenso unangemessen wie die geplante gesetzliche

Anhebung der Mindestsprechstundenzeit auf 25 Stunden pro Woche.

Wir arbeiten in den Kassenärztlichen Vereinigungen, aber auch in den Kammern

sowie den Berufsverbänden mit Hochdruck daran, wieder Nachwuchs für die

Tätigkeit als niedergelassener Arzt oder Psychotherapeut zu begeistern. All

diese Maßnahmen werden durch die permanenten gesetzgeberischen Eingriffe aus

Ihrem Ministerium konterkariert.

Wir erwarten von der Politik endlich, dass sie sich der offensichtlichen

Probleme, wie Ärztemangel und Überlastung, annimmt und nicht selbst immer neue

Hürden und Hindernisse schafft. Wir erwarten, dass man sich in der Politik

ernsthaft mit den Sorgen und Nöten der Ärzteschaft auseinandersetzt und diese

nicht als "Furcht vor Transparenz" abtut. Im Jahr 2019 ist es Zeit für einen

neuen Umgang zwischen den politisch Verantwortlichen und uns im

Gesundheitswesen Tätigen.

Freundliche Grüße

Dr. Krombholz

Vorsitzender des Vorstandes

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Bayern, 04.01.2019