Datenverarbeitung des Klinikums St. Georg profitiert von der Zusammenarbeit mit der Stadt

Zwei Rechenzentren unter einem Dach: Stadtwerke-Tochter Netz Leipzig üernimmt einen Teil der Datenverarbeitung des Klinikums St. Georg (Pressemeldung).

Datenschutz, IT-Sicherheit, Netzstabilität: Sie sind für Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie Krankenhäuser, Netzbetreiber und Energie- beziehungsweise Wasserversorger von existenzieller strategischer Bedeutung. Für digitale Resilienz sorgen nun das Klinikum St. Georg und die Leipziger

Stadtwerke-Tochter Netz Leipzig GmbH gemeinsam. Ein Rechenzentrum des Krankenhauses haben die IT-Experten der Netz Leipzig in ihr Rechenzentrum

integriert. Das zweite Rechenzentrum bleibt zunächst am Standort Delitzscher

Straße. Der räumliche Abstand soll unter anderem Ausfälle aufgrund von

Katastrophen, Unwettern und Unfällen verhindern. Beide Rechenzentren haben

denselben Datenstand und können jederzeit die Funktion des jeweils anderen

übernehmen. Für das Klinikum, seine Patienten und Mitarbeiter ein großer Gewinn

- so sind sensible Personendaten, Befunde und automatisierten IT-Prozesse, die

den Klinik-Betrieb steuern, nun besonders sicher.

Zum Hintergrund: Die beiden Rechenzentren des Klinikums St. Georg sind der

räumliche Standort für 350 verschiedene Anwendungssysteme auf rund 600 Servern,

die weiterhin durch die St. Georg IT Gesellschaft betrieben werden. In den

Rechenzentren werden die medizinischen Daten von insgesamt rund 200.000

stationären und ambulanten Fällen als auch logistische Informationen und

Personaldaten der Klinikum St. Georg Unternehmensgruppe verarbeitet. Besondere

Sicherheit gewährleistet die sogenannte georedundante Spiegelung, die nun durch

die Kooperation mit der Netz Leipzig stattgefunden hat. Mit diesem Schritt

setzt das Klinikum St. Georg nicht nur seine Informationssicherheitsstrategie

um, sondern spart auch Investitions-, Sach- und Personalkosten im hohen

sechsstelligen Bereich.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand. "Durch die Nutzung der vorhandenen

Flächen bei der Netz Leipzig GmbH kann das Klinikum St. Georg erhebliche

Investitionsmittel einsparen", sagt Thomas Werchau, Geschäftsführer der St.

Georg IT Gesellschaft mbH. "Wir profitieren von der Zusammenarbeit mit einem

weiteren städtischen Unternehmen. Das Angebot der Netz Leipzig hat uns vom

Leistungsumfang bis zum hohen Standard überzeugt, vielleicht ergeben sich ja

noch weitere Anknüpfungspunkte für Kooperationen", so Dr. Iris Minde,

Geschäftsführerin der St. Georg Unternehmensgruppe. Zudem sei der Umzug

vollkommen störungsfrei und ohne jedwede Einschränkungen des

Krankenhausbetriebs realisiert worden.

Auch für den Geschäftsführer der Netz Leipzig GmbH, Carsten Birr, ist die

Entscheidung der Klinikleitung ein Kompliment: "Wir freuen uns darauf, dass wir

einen Beitrag leisten können, um Synergieeffekte innerhalb der kommunalen

Familie beim Thema Digitalisierung zu heben und auf die zukünftige

Zusammenarbeit."

Quelle: Pressemeldung, 11.08.2022