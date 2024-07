Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2021 (Bundesamt f. Sicherheit in der Informationstechnik, PDF, 2,9 MB).

Auch in diesem Jahr steht der Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland unter dem Eindruck der COVID-19-Pandemie. Sie hat mit ihren gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen auch Folgen für die Arbeitssituation in praktisch allen Behörden, Organisationen und Unternehmen. Unter anderem mit der

enormen Zunahme der Arbeit im Homeoffice haben sich neue Herausforderungen für die Informationssicherheit ergeben.

Cyber-Erpressungen entwickeln sich zur größten Bedrohung

Das vergangene Jahr war geprägt von einer deutlichen Ausweitung

cyber-krimineller Erpressungsmethoden. Nicht nur die Anzahl der

Schadprogramm-Varianten stieg zeitweise rasant an – mit bis zu 553.000 neuen

Varianten pro Tag der höchste jemals gemessene Wert (siehe Kapitel Neue

Schadprogramm-Varianten, Seite 11). Auch die Qualität der Angriffe nahm

weiterhin beträchtlich zu.

[...]

Quelle: Bundesamt f. Sicherheit in der Informationstechnik, 21.10.2021