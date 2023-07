Die Pflegepersonalregelung braucht eine umfassende digitale Umsetzung

Der Bundesverband Gesundheits-IT bvitg e.V. erwartet eine digitale Umsetzung der Pflegepersonalregelung PPR 2.0 (bvitg).

Der Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. unterstützt die Entscheidung zur Einführung der Pflegepersonalregelung (PPR 2.0) und erwartet eine digitale Umsetzung. Der Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. befürwortet die im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die

Grünen und FDP getroffene Vereinbarung, die Pflegepersonalregelung (PPR 2.0) als Instrument zur verbindlichen Personalbemessung im Krankenhaus einzuführen.

Angesicht der angespannten Situation auf den Stationen der Kliniken ist eine

rasche Umsetzung der PPR 2.0 unerlässlich. Um eine deutliche Verbesserung der

Arbeitsqualität der Pflegefachpersonen zu erreichen, muss die PPR 2.0 so

umgesetzt werden, dass sie auch echte Mehrwerte schafft: Dies bedeutet, dass

sie von Beginn an digital gedacht werden muss; sie muss also zu 100 Prozent

digitalisiert aus einer strukturierten elektronischen Routinedokumentation

abgeleitet werden können. Diese Entbürokratisierungsmaßnahme schafft eine echte

Arbeitsentlastung.

Zeitgleich zur Einführung der Erwachsenen- und Kinder-PPR 2.0 fordern wir die

Einführung eines intensivpflege-spezifischen Personalbemessungsinstruments,

wie beispielsweise INPULS, um auch in diesen Bereichen eine angemessene

Personalbemessung zu realisieren. Diese Instrumente müssen ausnahmslos

eingesetzt werden, erst dann ist eine flächendeckende Bemessung und

Benchmarking gegeben.

Mit der Einführung der PPR 2.0 muss auch die starre und aufwendige

Personaluntergrenzenverordnung abgeschafft werden. Die Androhung von Sanktionen

für Krankenhäuser, die trotz Umsetzung des Maßnahmenplans nicht genügend

Personal einstellen konnten

(s. Eckpunktepapier vom 7. Juli 2022), ist nicht zielführend.

Der bvitg fordert Sanktionen nur für Kliniken, die keinen Maßnahmenplan

aufweisen. Die Personalbemessungsinstrumente werden weder neue Pflegefachkräfte

aktivieren noch die Arbeitsbedingungen unmittelbar verbessern. Sie werden

zunächst lediglich den Bedarf an Pflegefachpersonen und damit gegebenenfalls

das Missverhältnis zur heutigen Personalsituation aufzeigen.

Die ermittelten Zahlen müssen in ein strukturiertes Versorgungs- und

Planungskonzept der Länder münden. Hierbei müssen klare Vorgaben und neue

Konzepte geschaffen werden, wie mit einer eventuellen Verdichtung der

Kapazitäten in Ballungsgebieten und im ländlichen Raum zukünftig umgegangen

werden muss. Mit der Einführung der Pflegepersonalbemessung ohne gleichzeitige

Einführung einer geordneten Versorgungs- und Krankenhausstrukturreform ist zu

befürchten, dass der Personalmangel nur verschärft wird.

Die Einführung einer flächendeckenden digitalen Personalbemessung fördert die

Leistungstransparenz und Personalbedarfsermittlung der Pflegefachpersonen in

den Kliniken. Sie stellt eine wesentliche Grundlage zur Ableitung von Konzepten

und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs dar.

Quelle: bvitg, 11.07.2022