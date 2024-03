Die Richtlinie Digitalisierung im Gesundheitswesen ist in Kraft getreten (Sozialministerium Niedersachsen).

Die Digitalisierung bietet gerade im Gesundheitswesen viele Chancen. Dazu zählt beispielsweise die medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten übergroße Distanzen oder die digitale Vernetzung von verschiedenen Akteuren und Professionen. Assistierende technische Systeme helfen den Menschen, trotz hohen Alters oder einer Krankheit

selbstbestimmt leben zu können. Gerade in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass digitale Unterstützung hilfreich sein kann.

Mit dem Masterplan Digitalisierung des Landes Niedersachsen soll die digitale

Transformation gestärkt werden. Ziel der Landesregierung ist es, die

Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung unter Vermeidung von sogenannten

„Insellösungen“ voranzutreiben.

Aus den Mitteln des „Sondervermögens für den Ausbau von hochleistungsfähigen

Datenübertragungsnetzen und für Digitalisierungsmaßnahmen“ stehen dem

Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung für

den Bereich Gesundheitsversorgung 4.0 insgesamt Mittel in Höhe von 12 Millionen

Euro zur Verfügung.

Davon sind 9,2 Mio. Euro für die Förderung Telemedizinischer Projekte und für

Maßnahmen im Bereich Ambient Assisted Living (AAL), das sind alltagstaugliche

Assistenzlösungen für ein selbstbestimmtes Leben, vorgesehen.

Grundlage für diese Förderung ist die „Richtlinie über die Gewährung von

Zuwendungen zur Förderung der Beschaffung von Informations- und

Kommunikationstechnologien zur Sicherstellung der sektorenübergreifenden

Gesundheitsversorgung über die Gewährung von Zuwendungen zur Beschaffung von

Informations- und Kommunikationstechnologien zur Sicherstellung der

sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung (RL Digitalisierung im

Gesundheitswesen - DigGes)“, die am 20.01.2021 in Kraft getreten ist.

„Ziel ist es, mithilfe der Richtlinie nachhaltige und tragfähige Strukturen zu

schaffen, die langfristig in die Regelversorgung integriert werden können“,

erläutert Gesundheitsministerin Carola Reimann. „Wir wollen durch die Förderung

von innovativen Projekten und Maßnahmen mit digitalen Werkzeugen eine

nachhaltige und über den Förderzeitraum hinaus wirksame Verbesserung der

Gesundheitsversorgung in Niedersachsen erreichen und allen Menschen ein

selbstbestimmtes und gesundheitlich gut versorgtes Leben im eigenen häuslichen

Umfeld ermöglichen.“

Durch die Förderung von Investitionen in Hard- und Software sollen Projekte und

Maßnahmen in den Bereichen Telemedizin und AAL initiiert sowie telemedizinische

Netzwerke in Niedersachsen auf- und ausgebaut werden. Darüber hinaus soll bis

zum Ende des Förderzeitraums die Anzahl von innovativen Ansätzen und Maßnahmen

zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch digitale Werkzeuge steigen und

von Bürgerinnen und Bürgern bzw. Patientinnen und Patienten die digitalen

Angebote stärker genutzt werden.

Gegenstand der Förderung ist im Bereich Telemedizinische Netzwerke die digitale

Unterstützung sektorenübergreifender Versorgungsprozesse und die Optimierung

der Gestaltung von Versorgungs- und Kommunikationsprozessen in den Bereichen

Prävention, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Diagnose, Therapie,

Rehabilitation, Nachsorge und Pflege. Dadurch sollen die Leistungserbringer bei

der Durchführung ihrer Aufgaben nachhaltig und umfassend von barrierefreien

modernen, digitalen Werkzeugen unterstützt werden, um eine patientenorientierte

digitale Gesundheitsversorgung sicherzustellen.

Dazu gehören u.a. Investitionsausgaben für Digitalisierungsmaßnahmen zur

Vernetzung oder Kommunikation zwischen Versorgungseinrichtungen untereinander

oder direkt mit betroffenen Menschen und Investitionsausgaben für bürger- und

patientenorientierte digitale Anwendungen, die den Zugang zum Versorgungssystem

erleichtern oder den regulären Versorgungspfad unterstützen oder ergänzen oder

aber auch assistierende barrierefreie digitale Technologien im Wohnumfeld und

in (Pflege- und Wohn-) Einrichtungen in vorpflegerischen, pflegerischen bzw.

ambulanten Bereichen.

Das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie stellt die für

die Antragstellung erforderlichen Vordrucke auf ihrer Internetseite

(www.soziales.niedersachsen.de) bereit.

„Ich freue mich, dass diese Richtlinie nun in Kraft getreten ist und erwarte,

dass viele innovative Ideen umgesetzt und neue Einsatzfelder gewonnen werden

können“, so Ministerin Reimann.

Quelle: Sozialministerium Niedersachsen, 24.02.2021