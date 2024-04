Die Vermessung des Herzinfarktes

Neue Infarkt-Karte des Herzens basiert auf Big-Data-Analysen durch Künstliche Intelligenz (Presseaussendung).

Heidelberger und Aachener Wissenschafts-Teams veröffentlichen Infarkt-Karte des Herzens. Ein Interdisziplinäres Forschungsprojekt untersucht zelluläre Veränderungen des Herzens nach Herzinfarkten / Moderne molekulare Technologien erlauben umfangreiche Zellanalysen / Künstliche Intelligenz macht

krankheitsspezifische Zellzustände sichtbar / Fachpublikation in Nature erschienen.

Herzinfarkte sind nicht nur akute medizinische Notfälle; auch nach

erfolgreicher Erstbehandlung können schwerwiegende und zum Teil tödliche

Spätfolgen wie Herzschwäche auftreten. Ursache für diese Spätfolgen sind

Veränderungen in der Größe, der Form und Funktion des Herzens, die nach einem

Herzinfarkt auftreten können. Wie genau diese Remodellierung – der Umbau – des

Herzens funktioniert, ist bisher weitestgehend unbekannt. Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler aus Heidelberg und Aachen haben nun erstmalig umfangreiche

Daten über die zellulären Prozesse während der kardialen Remodellierung nach

einem Herzinfarkt zu einer „Landkarte des Herzinfarktes“ zusammengetragen.

Mittels künstlicher Intelligenz konnten sie Zellzustände identifizieren, die

offenbar charakteristisch für die kardialen Umbauprozesse sind. Die

wissenschaftliche Arbeit dazu ist im Fachmagazin Nature erschienen.

Hochleistungs-Analyse erlaubt zellulären Rundumblick

Die interdisziplinäre Projektgruppe aus den Bereichen Biomedizin, Kardiologie,

Nephrologie, Molekularer-Analyse und Bioinformatik untersuchte Gewebeproben aus

verschiedenen Teilen des Herzens von Patientinnen und Patienten, die eine

Remodellierung des Herzens zeigten. Die Analyse erfolgte zu unterschiedlichen

Zeitpunkten nach einem Herzinfarkt und auch bei Spenderherzen gesunder

Personen. In den Proben analysierten sie für einzelne Zellen das sogenannte

Multi-om – also Eigenschaften der Hülle des Erbguts (Epigenom) sowie

Proteinbaupläne, die aus dem Erbgut erstellt werden (Transkriptom).

In welchem Zelltyp an welcher Stelle des Herzens ist beim Umbau nach

Herzinfarkt welches Gen aktiv? Wie unterscheiden sich die Zellen von Zellen

gesunder Personen und wo sind Teile der Gene in der Aktivität eingeschränkt?

„Die Datensätze der räumliche Multi-om Analysen enthalten viele Informationen,

die wir benutzt haben, um diese Fragen zu beantworten. Es ist quasi eine

Landkarte des Herzens, auf der wir die Folgen eines Herzinfarktes

nachvollziehen und besser verstehen können“, berichtet Christoph Kuppe,

Oberarzt am Institut für Experimentelle Innere Medizin und Systembiologie der

Uniklinik RWTH Aachen.

Künstliche Intelligenz macht Muster im Datenmeer sichtbar

Die Herausforderung: Das Multi-om einer einzelnen Zelle ist ein Datensatz von

vielen Gigabytes. Ein Datenmeer, dass von Hand nicht mehr analysiert werden

kann.

Daher setzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Analyse der

Daten Methoden der Künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens ein.

Ein eigens entwickeltes Verfahren vergleicht Wert für Wert und Probe für Probe.

Findet es dabei Kombinationen von Werten, die nur bei Proben von erkrankten

Personen auftreten, wertet die Maschine die Kombination als krankheitstypisch.

„Der Algorithmus hat mehrere Zellzustände und Zelltypen identifiziert, die

offenbar charakteristisch für die kardiale Remodellierung sind“, sagt Ricardo

Ramirez Flores, Wissenschaftler am Institute for Computational Biomedicine,

Medizinische Fakultät Heidelberg. "Die computergestützte Integration von

Multi-om Daten ermöglichte erstmalig die Charakterisierung von regulatorischen

Netzwerken, die räumliche Aspekte des Herzumbaus kontrollieren", so Ramirez

Flores. Nun hoffen die Forschenden, die ihre Herzinfarkt-Karte und die Software

unter Open-Source-Lizenz der Wissenschaftswelt zur freien Verfügung gestellt

haben, dass sie als Grundlage dient, auf der Therapie- und Präventionsansätze

gefunden werden, um die langfristigen Folgen von Herzinfarkten zu verhindern.

Beteiligte Einrichtungen und Kontakt

Professor Saez-Rodriguez

Institutsleiter Institute for Computational Biomedicine, Medizinische Fakultät

Heidelberg

Gruppenleiter Saez-Rodriguez Group & Informatics for Life

pub.saez@uni-heidelberg.de

twitter @saezlab

Professor Rafael Kramann

Institutsdirektor Institut für Experimentelle Innere Medizin und Systembiologie

Uniklinik RWTH Aachen

rkramann@gmx.net

twitter @rkramann

Professor Ivan G. Costa

Institutsdirektor Institute for Computational Genomics

Uniklinik RWTH Aachen

ivan.costa@rwth-aachen.de

twitter @vanvanka123

Literatur

Die Arbeit wurde gefördert von der Klaus Tschira Stiftung, dem

Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Deutschen

Forschungsgemeinschaft und dem Europäischen Forschungsrat.

Kuppe, Ramirez Flores, Li, A spatial multi-omics map of human myocardial

infarction. Nature 2022. Doi:10.1038/s41586-022-05060-x

Quelle: Presseaussendung, 16.08.2022