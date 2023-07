Digital Health: Interdisziplinäre Forschung für die digitale Medizin der Zukunft

Digital Health: Für die Erforschung der digitalen Medizin der Zukunft am ZDMG bündelt die TUM ihre Forschungsstärken in den Bereichen Informatik, Mathematik und Medizin (MRI TUM).

Forschende der Medizin, Informatik und Mathematik werden am Zentrum für Digitale Medizin und Gesundheit (ZDMG) künftig gemeinsam neue Ansätze in den Bereichen Data Science und Künstliche Intelligenz entwickeln und deren klinische Anwendung vorantreiben. Für den Forschungsneubau an

ihrem Klinikum rechts der Isar erhält die Technische Universität München (TUM) rund 43,6 Millionen Euro vom Bund und vom Freistaat Bayern.

Für die Erforschung der digitalen Medizin der Zukunft am ZDMG bündelt die TUM

ihre Forschungsstärken in den Bereichen Informatik, Mathematik und Medizin.

Durch die gezielte Einbindung natur- und ingenieurwissenschaftlicher

Kompetenzen am neuen interdisziplinären Forschungszentrum soll die Entwicklung

innovativer Methoden und Technologien in den Bereichen Künstliche Intelligenz

(KI) und Data Science für verschiedene medizinische Anwendungsbereiche nutzbar

gemacht werden.

Erforschung digitaler Gesundheitsversorgung durch datengetriebene Ansätze

Unter dem Dach des Munich Data Science Institute (MDSI) soll das ZDMG als

eigenständiges und unabhängiges Forschungszentrum neue datengetriebene Ansätze

und Methoden entwickeln und deren Einsatz zum Nutzen von Patientinnen und

Patienten insbesondere in den Bereichen Krebs-, Herz-Kreislauf- und

neurologische Erkrankungen fördern.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung individualisierter

und personalisierter Therapien und Interventionen. Hierfür spielen die

Früherkennung und die Diagnose von Krankheiten sowie die Identifizierung von

Biomarkern und Behandlungszielen mithilfe von KI und Data Science eine

entscheidende Rolle. Ein weiterer Fokus liegt auf der sicheren,

privatsphärenwahrenden Nutzung von Patientendaten sowie der ethisch

verantwortlichen Anwendung der neuen datengetriebenen Technologien.

Zur interaktiven Visualisierung von Big Data in der Medizin ist am ZDMG zudem

ein Data Observatory als größtes seiner Art in Europa geplant. Mit dieser

einzigartigen Einrichtung können sehr große Datensätze klinischer

Laborergebnisse, Bilddaten, aber auch komplexere Informationen wie

Genmutationen oder Zellveränderungen auf vielen Bildschirmen gleichzeitig

visualisiert und verglichen werden. So lassen sich möglicherweise bislang

unbekannte Muster und Zusammenhänge finden und damit Ansätze für neue

Therapieoptionen.

„Das ZDMG bietet eine einmalige Gelegenheit, um die Stärken des Klinikums

rechts der Isar und der Technischen Universität München zu bündeln und so die

digitale Gesundheitsversorgung durch datengetriebene Ansätze voranzutreiben“,

sagt der künftige Leiter des Zentrums, Prof. Daniel Rückert.

Digitale Medizin – Schwerpunkt in der Forschungs- und Exzellenzstrategie

Die digitale Medizin ist mit verschiedenen Konsortien, Forschungseinrichtungen

und Kollaborationen ein Schwerpunkt in der Forschungs- und Exzellenzstrategie

der TUM. „Im ZDMG werden die TUM-weiten Aktivitäten rund um das Thema digitale

Medizin zusammengeführt. Das Gebäude ist von zentraler Bedeutung für die

Weiterentwicklung des Schwerpunkts Digitale Gesundheit und Technologie im

Rahmen der zukünftigen TUM School of Medicine & Health,“ sagt Prof. Bernhard

Hemmer, Dekan der medizinischen Fakultät.

„Der Neubau des Zentrums für digitale Medizin am Campus des

Universitätsklinikums rechts der Isar ist auch für unsere Patientinnen und

Patienten ein Meilenstein, weil die räumlich enge Interaktion von

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Ärztinnen und Ärzten entscheidend

ist für die Translation von Forschungsergebnissen in die moderne

Patientenversorgung,“ unterstreicht Dr. Martin Siess, Ärztlicher Direktor und

Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums rechts der Isar, die Bedeutung

des ZDMG.

Umfangreiche Bund-Länder-Förderung für die digitale Medizin

Auf Grundlage der Empfehlung des Wissenschaftsrates hat die Gemeinsame

Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) die Förderung des ZDMG mit

rund 43,6 Millionen Euro beschlossen. Die Finanzierung des Forschungsneubaus

auf dem Stammgelände des Klinikums rechts der Isar der TUM wird je zur Hälfte

vom Freistaat Bayern und dem Bund übernommen.

Bayerns Staatsminister für Wissenschaft und Kunst und zugleich der

Ländervorsitzende der Verwaltungskommission des Wissenschaftsrates, Markus

Blume: „Medizinische Spitzenforschung ist unsere Eintrittskarte in eine

lebenswerte Zukunft. Mit dem Zentrum für Digitale Medizin und Gesundheit an der

TUM entsteht ein weiterer Inkubator für innovative Forschungsprojekte in einem

zentralen Bereich der Medizin der Zukunft – damit wir alle, wenn es darauf

ankommt, auf modernste Ansätze zurückgreifen können. Dazu gratuliere ich

herzlich. Der erfolgreiche Antrag der TUM auf diese begehrte

Bund-Länder-Förderung zeigt einmal mehr: Bayern kann Fortschritt!“



Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/dMS' title='Digital Health: Interdisziplinäre

Forschung für die digitale Medizin der Zukunft'>MRI TUM, 07.07.2022