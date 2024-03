Digital Health Playbook: Vivantes startet bundesweit erstes Portal zum Wissenstransfer für die Gesundheitsbranche (Pressemitteilung).

Öffentlich zugängliche Praxishilfen zur Einführung digitaler Gesundheitsleistungen. Von Videosprechstunden über Telemonitoring bis hin zu Gesundheits-Apps auf Rezept: In den mehr als 100 Vivantes Kliniken kommt bereits eine Vielzahl an digitalen Gesundheitsleistungen

zum Einsatz. Mit dem neuen Digital Health Playbook – einer Art Werkzeugkasten – setzt Deutschlands größter kommunaler Krankenhauskonzern Impulse für ein zukunftsorientiertes Gesundheitswesen, das

Patient*innen konsequent in den Mittelpunkt stellt.

Das Digital Health Playbook enthält konkrete Anwendungsbeispiele und

Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Einführung digitaler Gesundheitsleistungen

wie Videosprechstunden, Gesundheits-Apps und Telemonitoring-Lösungen.

Zielgruppen sind die unternehmenseigenen Kliniken, aber auch alle anderen

Akteure der Gesundheitsbranche im deutschsprachigen Raum. Mit dem digitalen

Portal möchte Vivantes die Nutzung digitaler Gesundheitsleistungen insgesamt

steigern und damit die Versorgungsqualität in Kliniken, Arztpraxen und anderen

Gesundheitseinrichtungen weiter optimieren.

Dr. Johannes Danckert, Vorsitz der Vivantes Geschäftsführung (komm.) und

Geschäftsführer Klinikmanagement: „Digitale Gesundheitsleistungen sind in

vielen medizinischen Bereichen bereits heute integraler Baustein für Diagnostik

und Therapie, auch weil zeit- und ortsunabhängige Tools den Kontakt zwischen

Patient*in und Behandlungsteam stärken. Als großer Gesundheitsdienstleister ist

es unser Anspruch, eine Vorreiterrolle einzunehmen und mit gutem Beispiel voran

zu gehen. Mit dem Digital Health Playbook machen wir deshalb unsere Expertise

und Erfahrung rund um digitale Gesundheitsleistungen nicht nur unseren eigenen

Kliniken, sondern auch allen anderen Akteuren der Gesundheitsbranche zugänglich

– und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunft hochwertiger

medizinischer Versorgung.“

Umfassender Überblick zu Digital Health-Angeboten

Das Digital Health Playbook gliedert sich in einen allgemeinen Überblick zu

Digital Health und digitalen Gesundheitsleistungen, erläutert zentrale

Fachbegriffe und zeigt auf, welche rechtlichen, technischen und prozessualen

Anforderungen zu beachten sind. Downloadbare Praxishilfen, die kontinuierlich

aktualisiert werden, runden das Angebot ab. Fachlich betreut wird das Portal

vom Vivantes Ressort Entwicklung Krankenversorgung und Qualität.

Vivantes Strategie 2030: Die Zukunft aktiv gestalten

Als größter kommunaler Krankenhauskonzern Deutschlands hat Vivantes den

Anspruch, den Wandel der Gesundheitsversorgung aktiv zu gestalten und

Vorreiterin für sektorenübergreifende, grenzenlose Versorgungskonzepte in

Deutschland zu sein. Das Unternehmen hat sich in seiner Unternehmensstrategie

„Vivantes 2030“ deshalb ehrgeizige Ziele gesetzt und eine klare Vision für die

Gesundheitsversorgung der Zukunft entwickelt.

Quelle: Pressemitteilung, 10.03.2022