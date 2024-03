Alb-Fils-Kliniken erhöhen die Patientensicherheit bei der Medikamentengabe (Pressenachricht).

An den beiden Standorten der ALB FILS KLINIKEN, der Klinik am Eichert in Göppingen und der Helfenstein Klinik in Geislingen, wird die Patientenakte schon seit längerem weitestgehend digital geführt. Therapeutische Behandlungen und pflegerische Maßnahmen werden online erfasst, auch bei den Visiten am Bett

wird keine papierene Akte mehr mitgeführt. Mit dem Medikationsprogramm „Orbis Medication“ ist nun an beiden Standorten ein weiterer zukunftsweisender Digitalisierungsschritt erfolgt. „Das neue Programm ermöglicht die digitale

Abbildung des gesamten Medikationsprozesses, also von allen ärztlich

verordneten Medikamenten bis hin zu jeder Verabreichung durch das

Pflegepersonal. Es erlaubt so eine lückenlose Dokumentation der

Medikamententherapie und sorgt damit für noch mehr Patientensicherheit“, sagt

Dr. Ingo Hüttner, Medizinischer Geschäftsführer der ALB FILS KLINIKEN. Zudem

unterstützt das neue System die Krankenhaus-Apotheke im

Medikamentenmanagement.

Das neue Programm bietet viele neue Funktionen – zum Beispiel noch

detailliertere Dosierungshilfestellungen – und eine benutzerfreundlichere

Oberfläche. „Die Sicherheit im Prozess der Medikamenten-Verordnungen ist uns

als ALB FILS KLINIKEN die Investition wert gewesen – denn Medikamente werden

bei jedem Patienten täglich verordnet und praktisch jeder Mitarbeiter auf

Station arbeitet an unterschiedlichen Stellen mit dem Medikationssystem“, so

Stefan Gödecke, Teamleiter „Medizinische Applikationen“ der ALB FILS KLINIKEN,

der zusammen mit Laura-Maria Leyerer, Oberärztin der Klinik für Gefäßchirurgie,

das Projekt leitete. Zusammen mit „Medication“ wurde auch eine neue

Fieberkurve, in der die Vitalparameter des Patienten digital aufgezeichnet

werden, eingeführt. „Die Umstellung auf das neue System aus Medikationsprogramm

und Fieberkurve war das Digitalisierungsgroßprojekt der ALB FILS KLINIKEN in

den vergangenen beiden Jahren“, betont Laura-Maria Leyerer, „und wir sind mit

dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Umsetzung in den einzelnen Abteilungen hat

reibungslos funktioniert – ein Verdienst aller Beteiligten und vor allem der

Anwender auf Station.“

Die Einführung des neuen Programms war ein klassisches interdisziplinäres

Großprojekt, an dem von Medizininformatik und IT-Abteilung über

Anwendungsentwickler und Apotheke bis hin zu Medizin und Pflege zahlreiche

Einheiten involviert waren. „Wir haben zunächst die Infrastruktur geschaffen,

mit separatem Server und Verbindungsaufbau zu unserem Warenwirtschaftssystem

AMOR, in dem die Apotheke die Medikamentenverwaltung pflegt. Neben dieser

technischen Arbeit mussten außerdem Kriterien und Ausgestaltung des neuen

Medikationsprogramms geklärt werden“, berichtet Stefan Gödecke. Die Inhalte der

bisherigen Fieberkurve wurden dann in wochenlanger Arbeit manuell überführt und

angepasst. Und die Apotheke der ALB FILS KLINIKEN musste ihre einzelnen

Produkte qualifizieren und in die neue Hausliste überführen. „Wir sprechen hier

von immerhin knapp 1.200 Medikamenten, die Medication-fähig gemacht werden

mussten – etwa durch Definition der Darreichungsform, der Maximaldosierung oder

des Gebrauchs in der Kinderklinik“, sagt Laura-Maria Leyerer.

Für jede Abteilung mussten schließlich die Anordnungsstandards überführt und

Schulungen vorbereitet werden, ein Handbuch für die Pflege wurde entwickelt.

„Die Schulungen haben dann aufgrund der Komplexität und Kritikalität der neuen

Dokumentation, der Corona-Vorgaben und des Medizinproduktegesetzes einen

stufenweisen Rollout erforderlich gemacht“, betonen Stefan Gödecke und

Laura-Maria Leyerer. „Auch wollten wir jeder Abteilung den maximalen Support

beim Start anbieten, sodass allein der Rollout fast zehn Monate gedauert hat.“

Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin war im März 2022 die letzte Abteilung,

die an das neue System angeschlossen wurde. „Insgesamt ist das Projekt

geräuschlos und absolut im Plan verlaufen und das bisherige Feedback ist

durchweg positiv“, freuen sich die beiden Projektleiter.

