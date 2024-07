Digitale Helfer: Am Bezirksklinikum Obermain erleichtern digitale Visitenwagen den Klinikalltag (Pressemitteilung).

Ein Wagen, der als Visitenbegleiter fast alles kann. Medizinisches Personal, das im zuweilen recht stressigen Klinikalltag Zeit spart, indem es auf ausgefeilte Technik zurückgreift. Und Patienten, denen Ärzte direkt am Krankenbett Großmonitor-Aufnahmen zeigen und somit Krankheitsverläufe und Befunde sehr

anschaulich erklären können: Am Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg, dort wo alles drei zusammenkommt, überzeugen die neu angeschafften, digitalen Visitenwagen alle, die mit ihnen zu tun haben.

Denn sie sind ergonomisch in der Einstellung, schnell und zuverlässig in der

Rechnerleistung, handlich im Gebrauch, übersichtlich durch den großen

24-Zoll-Monitor und trotzdem leicht zu bewegen. Pflegekräfte und Ärzte zeigen

sich bereits in der Einführungsphase begeistert, ist der Arbeitsalltag durch

diese Anschaffung doch ein erhebliches Stück leichter geworden. „Uns war es

wichtig, keine halben Sachen zu machen“, erklärt Standortleiterin Eva Gill.

„Deshalb haben wir auch an wichtige, ergonomische Details gedacht. So haben wir

beispielsweise in Doppelrollen investiert, die den wendigen Visitenwagen sehr

leicht fahren lassen. Und die Monitore sind in alle Richtungen verstellbar.“

Die Wagenkomponenten erfüllen dabei höchsten Hygienestandards. Der Monitor

selbst ist mit einem 60 Grad-Blickschutz ausgestattet, so dass Patientendaten

nicht zufällig von unbefugten Personen eingesehen werden können.

Seit wenigen Wochen haben diese digitalen Visitenwagen auf den somatischen

Stationen im Haus 6 Einzug gehalten. Sie ergänzen die Pflegelaptops und machen

das Arbeiten deutlich komfortabler. Pflegefachkraft Katharina Gutseel, die vor

zwei Jahren an der klinikeigenen Schule ihre Ausbildung erfolgreich absolviert

hat, findet für diese Neuanschaffung nur lobende Worte. „Wir haben Zugriff auf

fast alles. Röntgenaufnahmen, Laborbefunde, Arztbriefe, Fieberkurve, Emails,

Speiseprogramm und Untersuchungsanforderungen. Weitere Module im

Krankenhausinformationssystem kommen demnächst hinzu. Die

Patientendokumentation lässt sich zeitgleich zur Visite in das System

eintragen. Das erleichtert uns die Arbeit merklich.“

Im abschließbaren Stauraum unter der Tastaturablage ist genügend Platz für

Akten, Notizblöcke, Desinfektionsmittel und weitere Utensilien. Die

Akkulaufzeit von über vier Stunden lässt den Mitarbeitern darüber hinaus

genügend Zeitreserven. „Schön ist, dass sich der schlanke Wagen trotzdem leicht

im Handling zeigt und der drehbare Großmonitor sogar als Touchscreen nutzbar

ist. Die ausführlichen Tests vor einem Jahr haben sich gelohnt“, resümiert

Pflegedienstleiter Steffen Wehrle. „So konnten wir sicherstellen, dass die

Akzeptanz unseres Personals beim Einsatz dieser neuen Arbeitsmittel bereits in

der Einführungsphase sehr hoch war. Auch weil der Visitenwagen die

Datenverbindung zum klinikeigenen Netzwerk konstant hält.“

Foto: Pflegefachkraft Katharina Gutseel (rechts), Standortleiterin Eva Gill

(links) und Pflegedienstleiter Steffen Wehrle freuen sich über die gelungene

Investition.

Quelle: Pressemitteilung, 01.02.2022