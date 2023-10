Echtzeitdaten aus deutschen Notaufnahmen mit dem AKTIN-Notaufnahmeregister (Pressemitteilung).

Millionenförderung vom Bund für die Erweiterung des AKTIN-Notaufnahmeregisters aus Magdeburg und Aachen. 17 deutschlandweit verteilte Notaufnahmen nehmen derzeit am AKTIN-Notaufnahmeregister – ein Forschungsprojekt der Universitätsmedizin Magdeburg (UMMD) und der Uniklinik RWTH Aachen – teil. Die Notaufnahmen erheben

täglich verschiedene Daten zur Überwachung der Situation

in den Notaufnahmen, zur Qualitätssicherung und zur Versorgungsforschung in der

Akutmedizin. Bis März 2021 sollen insgesamt 50 Notaufnahmen am

AKTIN-Notaufnahmeregister angebunden sein und ihre Daten bereitstellen. „Eine

deutschlandweite Abdeckung ist unser Ziel“, erklärt Prof. Dr. Felix Walcher,

Wissenschaftlicher Leiter des Notaufnahmeregisters und freut sich, dass das

Vorhaben im Rahmen des Netzwerks der Universitätsmedizin (NUM) durch das

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit ca. 3,8 Millionen Euro

unterstützt werden soll.

„Die Erweiterung des AKTIN-Notaufnahmeregisters ist ein wichtiger Schritt, um

die Aussagekraft unserer Daten für ganz Deutschland zu verbessern“, betont

Walcher. Er ist Direktor der Magdeburger Universitätsklinik für Unfallchirurgie

und setzt das Projekt federführend mit Prof. Dr. Rainer Röhrig, Direktor des

Instituts für Medizinische Informatik der Uniklinik RWTH Aachen um. Das Robert

Koch-Institut (RKI) bekommt seit März 2020 täglich wichtige Daten zur Lage in

deutschen Notaufnahmen während der Corona-Pandemie übermittelt. Das Register

ermöglicht damit erstmals das notfallmedizinische Geschehen in den Kliniken

während der aktuellen Pandemie, aber auch bei zukünftigen Epidemien oder bei

anderen gesundheitsrelevanten Ereignissen in Echtzeit beobachten zu können. Mit

AKTIN (Aktionsbündnis für Informations- und Kommunikationstechnologie in

Intensiv- und Notfallmedizin) werden diese Informationen in den teilnehmenden

Kliniken erfasst und dort dezentral vorgehalten. Walcher zufolge entstehe für

die Dokumentierenden kein Zusatzaufwand. Fragen nach der täglichen Anzahl der

Patient*innen in den Notaufnahmen, weshalb und wie schnell sie behandelt

wurden, würden ohnehin zur klinischen Dokumentation erfasst. „Diese Daten in

standardisiertem Format über das AKTIN-Notaufnahmeregister für die

systematische und kontinuierliche Überwachung von Erkrankungen in der

Bevölkerung (Public Health-Surveillance) und der Versorgungsforschung zu

nutzen, liegt nahe“, so der Unfallchirurg.

Gemeinsam mit dem RKI soll im Rahmen dieser Projektförderung auch die

Automatisierung der Prozesse für die Public Health-Surveillance

weiterentwickelt werden. Zudem werden spezifische Fragestellungen zur

COVID-19-Pandemie bearbeitet.

Für Prof. Dr. Achim Kaasch, der die wissenschaftlichen Aktivitäten zu COVID-19

an der Universitätsmedizin in Magdeburg koordiniert, ist das

AKTIN-Notaufnahmeregister ein beispielgebendes Projekt innerhalb des NUM.

„AKTIN schafft eine bis dato einzigartige Datenstruktur, durch die eine

schnelle und evidenzbasierte Rückkopplung von Erkenntnissen in die

Patientenversorgung möglich ist. Daraus lassen sich dann auch wichtige

Empfehlungen für die Gesundheitspolitik ableiten“, erklärt der Leiter des

Institutes für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene Magdeburg

(IMMB).

Netzwerk Universitätsmedizin (NUM)

Im Kampf gegen Covid-19 fördert das BMBF den Aufbau eines Forschungsnetzwerks

deutscher Universitätsmedizinen, an dem sich auch die Universitätsmedizin

Magdeburg beteiligt. Das Netzwerk erforscht, wie Patient*innen mit dieser

Krankheit in Deutschland bestmöglich versorgt werden können. Koordiniert wird

das Forschungsnetzwerk von der Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Die Universitätsmedizin Magdeburg beteiligt sich innerhalb des Nationalen

Forschungsnetzwerks mit weiteren Projekten unter anderem im Bereich

Surveillance und Testung (Prof. Kaasch) sowie Pandemiemanagement (Prof. Kaasch,

Prof. Geginat und Prof. Apfelbacher).

Die Förderung erfolgt unter dem Titel „Echtzeit-Versorgungsforschung mit dem

AKTIN-Notaufnahmeregister“ im Rahmen des Nationalen Forschungsnetzwerkes der

Universitätsmedizin zu Covid-19 des Bundesministeriums für Bildung und

Forschung (BMBF).

Kontakt für die Medien: Prof. Dr. med. Felix Walcher – Wissenschaftlicher

Leiter (Medizin) AKTIN-Notaufnahmeregister, Direktor der Universitätsklinik für

Unfallchirurgie Magdeburg, Tel.: 0391-67-15575, felix.walcher@med.ovgu.de

AKTIN-Notaufnahmeregister Kartendarstellung

Quelle: Pressemitteilung, 01.10.2020