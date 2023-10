Einfacher an die Daten: Charité arbeitet mit SDC - Draeger

Einfacher an die Daten: Charité arbeitet mit SDC - Dräger-Geräte auf Intensivstationen kommunizieren auf Basis des ISO/IEEE-11073-Standards SDC mit dem Klinik-KIS (Dräger).

Dräger-Geräte auf Intensivstationen kommunizieren auf Basis des ISO/IEEE-11073-Standards SDC1 mit dem Klinik-KIS - Vitalwerte und Beatmungsdaten von Medizingeräten zur Auswertung direkt in das PDMS übertragen - Interoperabilitätsstandard überwindet Systemgrenzen und ebnet den Weg zur digitalen Medizin

Lübeck – Die Charité – Universitätsmedizin Berlin hat mit Unterstützung

durch Dräger die Kommunikation zwischen Medizingeräten und dem zentralen

Informationssystem der Klinik deutlich verbessert. Die auf dem SDC-Standard

basierende Lösung wurde in einem Klinikbereich für die Intensivversorgung

von Corona-Patienten implementiert. Der Austausch interoperabler und

standardisiert verfügbarer Daten gilt als wesentlicher Erfolgsfaktor für die

Digitalisierung der Medizin in Krankenhäusern.2

Grundlage des optimierten

Datenaustauschs in der Charité ist der Interoperabilitätsstandard ISO/IEEE11073-SDC: Dadurch können Medizingeräte herstellerübergreifend Daten wie

Analyse-Ergebnisse oder Befunde untereinander und mit klinikweiten

Informationssystemen austauschen. Der Aufwand für zusätzlich zu

programmierende Schnittstellen oder herstellerspezifische Codes entfällt.

Die vor kurzem eingeführten Intensivbeatmungsgeräte der V-Familie (Evita

V600 und Evita V800) von Dräger können nun ohne Umwege an die HL7-

Kommunikation der Klinik angeschlossen werden. SDC korrespondiert dabei

mit bestehenden klinischen Kommunikationsstandards wie HL7 2.0 sowie

künftig FHIR. Die Dräger-Intensivbeatmungsgeräte übertragen Messdaten,

Kurvenverläufe, Einstellwerte und Alarme an ein zentrales Gateway, welches

die Verbindung zum klinikeigenen PDMS herstellt.

„SDC hilft uns unter anderem, die von den Medizingeräten in medizinischer

Güte bereitgestellten Therapieinformationen unmittelbar in den

datenverarbeitenden Systemen der Charité bearbeiten zu können. Durch

1

Service-Oriented Device Connectivity

2

Lehne M. et al.: Why digital medicine depends on interoperability, npj Digital Medicine

(2019)2:79; https://doi.org/10.1038/s41746-019-0158-1

weniger zu berücksichtigende Schnittstellen kann darüberhinaus der

administrative Aufwand für das Einrichten neuer Intensivplätze reduziert

werden“, so Prof. Dr. Sylvia Thun, Director of eHealth and Interoperability am

Berlin Institue of Health (BIH). Das BIH steht in einem gemeinsamen

Forschungsverbund mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Sicher in beide Richtungen

Im Unterschied zu der bisherigen Kommunikationsarchitektur wird die

Verfügbarkeit und Verarbeitung der Daten von Medizingeräten auf der

Grundlage von SDC deutlich verbessert und die Sicherheit erhöht. Ein Vorteil

der direkten Anbindung an zentrale Serverkapazitäten ist die

Zeitsynchronisation: Der Zeitstempel von ermittelten Werten und Ereignissen

stimmt zuverlässig mit dem Zeitsignal eines zentralen NTP (Network Time

Protocol)-Servers überein. Dadurch können sie korrekt im PDMS/KIS

abgebildet und ausgewertet werden. Dies verringert den

Dokumentationsaufwand von medizinischen Eingriffen für die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der Charité und erhöht die Rechtssicherheit der Akten. Die

gegenseitige Authentifizierung stellt zudem sicher, dass nur zugelassene

Geräte und Systeme Informationen untereinander austauschen können. Daten

werden mit einer State-of-the-Art Verschlüsselung (Ende-zu-Ende) auf Basis

von Zertifikaten geschützt übertragen. Auf diese Weise werden sie

manipulationssicher kommuniziert und das System ist an dieser Stelle gegen

Angriffe von Hackern geschützt.

SDC (Service-Oriented Device Connectivity) sorgt für direkten Datenaustausch

zwischen Medizingeräten und Klinik-PDMS an der Charité, Berlin

(© Drägerwerk AG & Co. KGaA).

Quelle: Dräger, 20.10.2020