Erhebung der Kosten zur Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes in BSI-KRITISV-relevanten Krankenhäusern (Deutsche Krankenhausgesellschaft, PDF, 369 kB).

Die Gesellschaft erwartet eine 24-stündige Verfügbarkeit medizinischer Leistungen an 365 Tagen im Jahr – hierfür stehen die Krankenhäuser in Deutschland ein. Dabei spielt die zunehmende Digitalisierung im Gesundheitswesen auch im Krankenhaus eine immer stärkere Rolle. Die Anforderungen an die Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und

Vertraulichkeit der im Behandlungsprozess genutzten Daten nehmen zu, je mehr die Digitalisierung den Klinikalltag mitbestimmt.

[...]

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 22.10.2019