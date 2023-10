Erste App für Tele-Intensiv-Medizin in Hessen am Start (Pressemitteilung).

Um die intensivmedizinischen Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum zu unterstützen, haben das Klinikum Kassel und das Universitätsklinikum Frankfurt mit dem Würzburger Innovationslabor Awesome Technologies die erste digitale tele-intensivmedizinische Plattform entwickelt, die eine schnelle und

unkomplizierte Vernetzung von Maximalversorgern und Krankenhäusern in den

ländlichen Regionen und damit eine Verbesserung der Behandlungsqualität

ermöglicht. Das Projekt ist Teil der E-Health-Initiative des Landes Hessen und

wird vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) mit rund

900.000 Euro gefördert. Die App mit den Namen TELE-ITS Hessen wird nun erstmals

in der klinischen Anwendung eingesetzt.

„In der Intensivmedizin zählt mitunter jede Minute, um die richtigen

Entscheidungen für den Patienten zu treffen“, erläutert Prof. Dr. Ralf

Muellenbach, Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin,

Notfallmedizin und Schmerztherapie am Klinikum Kassel und Leiter des Projekts.

„Der schnelle und kritische Austausch zwischen den Kliniken, auch im Sinne des

4-Augen-Prinzips, kann insbesondere bei kritisch kranken Patienten zu einer

entscheidenden Verbesserung der Behandlungsqualität führen. Über die Tele-ITS

App können Fragen zur Behandlung, aber auch grundsätzliche Entscheidungen zur

Therapiesteuerung getroffen werden. Vor allem durch die Einbindung der

Videotelefonie in der App können wir viel leichter mit den Ärzten kommunizieren

und die Fälle am Patientenbett fachlich besprechen. Dazu kommt, dass die App im

Vergleich mit etablierten tele-intensivmedizinischen Plattformen sehr viel

kostengünstiger ist – dieser Faktor ist für die korrespondierenden

Krankenhäuser natürlich ebenfalls entscheidend.“

Über Tablets können Ärzte mit der TELE-ITS Hessen App ein Tele-Konsil starten

und schnell relevante Informationen zur Patientenversorgung übermitteln. Unter

Berücksichtigung des Datenschutzes werden zum Beispiel wichtige Laborbefunde,

Röntgenbilder, Beatmungs- oder Patientenkurven sicher übertragen. In dringenden

Fällen kann so ein rascher, vollständiger und problemloser Datenaustausch

erfolgen und eine schnelle Entscheidung über die möglichen Behandlungsoptionen

getroffen werden. In weniger kritischen Fällen kann die enge Kooperation und

konsultative Mitbetreuung wiederum die Betreuung vor Ort unterstützen und auf

eine, für den Patienten belastende, Verlegung verzichtet werden. Die

wohnortnahe intensivmedizinische Versorgung entlastet auch die betroffenen

Angehörigen.

Nachdem im ersten Jahr die Anforderungen definiert und die technische Lösung

entwickelt wurde, ist im aktuell zweiten Projektschritt der Prototyp der

Anwendung im Einsatz. Das Stadtkrankenhaus Korbach und das Klinikum Kassel

erproben die App im Rahmen einer tele-intensivmedizinischen pharmakologischen

Visite. Im gegenseitigen Austausch beraten Dr. Michael Tübben, Chefarzt der

Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Notfallmedizin am

Stadtkrankenhaus Korbach, und Dr. Nora Kessemeier, klinische Pharmazeutin am

Klinikum Kassel über die Therapie eines beatmeten Patienten auf der

Intensivstation in Korbach. Für Dr. Tübben ist die gemeinsame

Wissensgenerierung über die App besonders attraktiv: „Unser Patient bekommt

neben der Anästhesie starke Schmerzmittel, adrenalin-ähnliche Medikamente sowie

Antibiotika und einen Teil seiner Hausmedikation. Durch die gemeinsame Visite

tragen wir auch über die Distanz pharmakologisches und klinisches Wissen

zusammen und können regelmäßig neue Aspekte in die Diskussion einbringen. Damit

verbessern wir die Therapie der Patienten natürlich enorm.“

Das Unternehmen Awesome Technologies, das die Anwendung entwickelt hat, hat

sich zum Ziel gesetzt, interdisziplinäre und fachübergreifende

Versorgungsmodelle mit der Möglichkeit der Übertragbarkeit zu etablieren.

Gemeinsam mit den Projektleitern der Maximalversorger am Klinikum Kassel (Prof.

Dr. Ralf Muellenbach) und dem Universitätsklinikum Frankfurt (Prof. Dr. Dr. Kai

Zacharowski) wird die Anwendung nun kontinuierlich im Prozess bearbeitet, die

realen Anforderungen angepasst und im Nachgang einer umfassenden Evaluation

unterzogen. „Uns war es von Anfang an wichtig, die Ärzte, die am Ende die App

nutzen werden, intensiv in die Entwicklung der App einzubinden. Ihre

Erfahrungswerte konnten wir durch einen engen Austausch nutzen und die

Entwicklung voranbringen”, so Christoph Günther, Geschäftsführer von Awesome

Technologies. Das Ergebnis ist eine gestärkte und optimierte Kooperation

zwischen den Maximalversorgern und den Krankenhäusern der Regel- und

Grundversorgung in Hessen sowie die daraus hervorgehend bestmögliche

Akutversorgung und Nachsorge intensivmedizinischer Patienten.

Quelle: Pressemitteilung, 27.10.2020