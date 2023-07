Erstes digitales Epilepsieberatungszentrum in Schleswig-Holstein

UKSH und DRK bauen erstes digitales Epilepsieberatungszentrum in Norddeutschland auf (Medienaussendung).

Gesundheitsministerin von der Decken übergibt offiziell Förderbescheid des Landes – weitere Partner unterstützen das Modellprojekt. Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) wird das erste digitale Beratungszentrum für Menschen mit Epilepsie in Norddeutschland aufgebaut. Schleswig-Holsteins

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken übergab am heutigen Sonnabend, 20. August 2022, offiziell einen Förderbescheid des Landes für das Modellprojekt des Erwachsenenepilepsiezentrums Kiel der Klinik für

Neurologie am UKSH, Campus Kiel, in Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen

Epilepsiezentrum für Kinder und Jugendliche des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Das Projekt wird seit 1. Januar 2022 für einen Zeitraum von drei Jahren mit

knapp 500.000 Euro aus dem Versorgungssicherungsfonds des Landes gefördert. Der

Versorgungssicherungsfonds soll dazu beitragen, die medizinische Versorgung in

der Fläche zu verbessern und die sektorenverbindende Versorgung zu stärken. Mit

weiteren rund 140.000 Euro unterstützen zudem sechs Unternehmen das Projekt: GW

Pharma, Angelini Pharma, Eisai GmbH, UCB Pharma GmbH, LivaNova Deutschland GmbH

und Desitin Arzneimittel GmbH.

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken betonte: „Für Menschen mit

Epilepsie in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein hat das Projekt zur

Digitalen Epilepsieberatung, das das UKSH zusammen mit dem Norddeutschen

Epilepsiezentrum für Kinder und Jugendliche durchführt, eine ganz wesentliche

Bedeutung. Erstmals wird damit ein flächendeckendes und niedrigschwelliges

Online-Angebot zur Epilepsie mit einer umfassenden Beratung zu

unterschiedlichen Themen etabliert. Dadurch kann die Versorgung von

Epilepsiepatientinnen und -patienten besonders im ländlichen Raum verbessert

werden, da sie potentiell seltener weite Anreisen zu spezifischen Angeboten auf

sich nehmen müssen. Zudem trägt das Projekt dazu bei, die sektorenverbindende

Versorgung zu stärken. Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, die an

der Planung und Umsetzung dieses tollen Projektes mitwirken.“

„Trotz vielfältiger Bemühungen ist die epileptologische Versorgung von

Patientinnen und Patienten in Schleswig-Holstein nach wie vor sehr

verbesserungswürdig. Mit unserem Projekt hoffen wir hier einen deutlichen

Beitrag leisten zu können. Wir wünschen uns einen aktiven Umgang mit der

Erkrankung, der Behandlungsmöglichkeiten ausschöpft und die Stigmatisierungen

und Einschränkungen durch Epilepsie zurückdrängt, und sind sehr dankbar für die

große Unterstützung auf diesem Weg“, sagt PD Dr. Nils G. Margraf, Projektleiter

und Oberarzt der Klinik für Neurologie des UKSH, Campus Kiel.

„Mit dem Modellprojekt ‚Digitale Epilepsieberatung Nord‘ wollen wir alle

ansprechen, die als persönlich Betroffene, in der Familie, beruflich oder im

privaten Umfeld mit dem Thema Epilepsie konfrontiert sind“, fasst PD Dr. Sarah

von Spiczak, ärztliche Leiterin des DRK-Norddeutschen Epilepsiezentrums für

Kinder- und Jugendliche die Zielgruppe für das Angebot zusammen. „Als reines

Online-Angebot können wir unkompliziert viele unterschiedliche Menschen

erreichen, unterstützen und vernetzen.“

In Schleswig-Holstein gibt es nach den Daten der Ersatzkassen etwa 36.000

Epilepsiepatientinnen und ‑patienten. Epilepsie ist eine der häufigsten

chronischen neurologischen Erkrankungen. Von den 36.000 Betroffenen sind etwa

12.000 pharmakorefraktär, d.h. nicht allein durch Medikamente zu behandeln. Die

neue „Digitale Epilepsieberatung Nord“ soll Menschen mit Epilepsie Mut machen,

aktiver mit ihrer Erkrankung umzugehen und bei der Behandlung informiert

mitzuentscheiden und über Therapieoptionen informiert zu werden. Das

Beratungszentrum ist rein digital und bietet ab sofort eine

Online-Sozialberatung sowie das interaktive digitale Patientenschulungsprogramm

„EpilepsON“. Dieses richtet sich an Patientinnen und Patienten und ihre

Angehörigen, die interaktiv durch Trainerinnen und Trainer in mehreren Modulen

im Umgang mit der Erkrankung und aktuellen Therapieoptionen geschult werden.

Im Rahmen des Projektes wird zudem für die Vernetzung der Behandlerinnen und

Behandler verschiedener Sektoren ein fachlicher und interdisziplinärer

Austausch durch virtuelle Fallkonferenzen zur Optimierung der epileptologischen

Betreuung angeboten. „Aufgrund der Erkenntnisfortschritte im Bereich der

Epilepsie wachsen die Ansprüche an die Behandlerinnen und Behandler, die

umfassende und spezielle Kenntnisse der Epileptologie benötigen, um eine

optimale medizinische Betreuung der Betroffenen anbieten zu können. Daher ist

es uns wichtig, dass wir uns nicht an den niedergelassenen Kolleginnen und

Kollegen vorbei, sondern gemeinsam für eine verbesserte Versorgungssituation

einsetzen“, sagt Dr. Margraf. „Außerdem stehen wir vorhandenen

Selbsthilfegruppen zur Seite und unterstützen gern aktiv die Bildung weiterer

Selbsthilfegruppe im Land, da auch hier ein echter Mangel besteht.“

Das Digitale Epilepsieberatungszentrum Nord ist ab sofort erreichbar unter

www.digitale-epilepsieberatung-nord.de.

Quelle: Medienaussendung, 20.08.2022