EU-Kommission: ePrescription und Patient Summaries starten

Erste europäische Länder starten ePrescription und Patient Summaries (EU-Kommission).

Erste EU-Bürgerinnen und -Bürger nutzen elektronische Verschreibungen in einem anderen EU-Land Brüssel, 21. Januar 2019 Ab heute können die ersten Patienten in der EU von ihrem Arzt im Heimatland ausgestellte digitale Verschreibungen bei einer Apotheke in einem

anderen EU-Land einlösen. Finnische Patienten können nun in Apotheken in Estland Arzneimittel erhalten, die ihnen von ihrem Arzt in Finnland elektronisch verschrieben wurden.

Die Initiative gilt für alle elektronischen Verschreibungen aus Finnland und

für die estnischen Apotheken, die die Vereinbarung unterzeichnet haben. Neu an

dieser Initiative ist, dass die teilnehmenden Apotheken im Aufenthaltsland die

elektronischen Verschreibungen über die neue digitale

eHealth-Diensteinfrastruktur einsehen können und die Patienten keine

schriftliche Verschreibung vorlegen müssen. Die Initiative ist Teil unserer

Strategie für digitale Gesundheitsversorgung und Pflege, die die aufgeklärte

Mitwirkung der Patienten verbessern will, indem die Patienten Zugang zu ihren

Gesundheitsdaten erhalten und die Kontinuität der Versorgung gewährleistet

wird.

Andrus Ansip, Vizepräsident für den digitalen Binnenmarkt, erklärte: „Ich

beglückwünsche Finnland und Estland dazu, dass sie uns den Weg zur

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich eHealth weisen, und

würde mich freuen, wenn andere Länder ihrem Beispiel bald folgen. Patienten

sollten ihre elektronischen Verschreibungen grenzüberschreitend einlösen

können. Die Freizügigkeit ist eines der Grundprinzipien der EU: Wir müssen es

den Menschen so einfach wie möglich machen, eine Behandlung oder Arzneimittel

zu erhalten, wenn sie sich im EU-Ausland aufhalten. Der nächste Schritt wird

darin bestehen, den Zugang der Patienten zu ihren eigenen Gesundheitsdaten zu

vereinfachen, indem wir ein gemeinsames Format für den Austausch elektronischer

Patientenakten zwischen den Mitgliedstaaten der EU entwickeln.“

Vytenis Andriukaitis, EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

merkte dazu an: „Ich begrüße den ersten Schritt beim Austausch elektronischer

Verschreibungen zwischen Finnland und Estland.Der Austausch von elektronischen

Verschreibungen und Patientenkurzakten ist von entscheidender Bedeutung für die

Sicherheit der Patienten, da Ärzte so die Krankengeschichte ausländischer

Patienten besser verstehen können und das Risiko einer falschen Medikation und

die Kosten für doppelte Untersuchungen verringert werden können. Die Kommission

wird den Ausbau dieses Austauschs in der EU weiter unterstützen.“

Die für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft zuständige Kommissarin Mariya

Gabriel ergänzte: „Dies ist ein hervorragender Ausgangspunkt für eine bessere

Versorgung der Bürgerinnen und Bürger – und ein wichtiger Fortschritt.

Elektronische Verschreibungen und internationale Patientenkurzakten können in

Notfällen Leben retten. Die technischen Lösungen, die diesen Austausch

ermöglichen, wurden aus Haushaltsmitteln der EU finanziert, was einmal mehr

zeigt, wie wichtig die EU für die Bürgerinnen und Bürger ist und welche

Bedeutung sie für ihren Alltag hat.

Im Jahr 2011 wurde die Richtlinie 2011/24/EG angenommen, die die Kontinuität

der Behandlung der europäischen Bürgerinnen und Bürger über die Grenzen hinweg

sicherstellt. Die Richtlinie räumt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein,

Gesundheitsdaten sicher, effizient und interoperabel auszutauschen. Die

folgenden grenzüberschreitenden Gesundheitsdienstleistungen werden nun

schrittweise in allen EU-Mitgliedstaaten eingeführt:

1. Die elektronische Verschreibung und elektronische Verabreichung ermöglichen

es allen EU-Bürgerinnen und -Bürgern, ihre Arzneimittel in einer Apotheke in

einem anderen EU-Mitgliedstaat zu erhalten, da ihre Verschreibungen

elektronisch aus ihrem Wohnsitzland in ihr Reiseland übertragen werden. Das

Wohnsitzland wird dann darüber informiert, dass das Arzneimittel im besuchten

Land abgeholt wurde;

2. Patientenkurzakten liefern Hintergrundinformationen über wichtige

Gesundheitsaspekte wie Allergien, derzeitige Medikation, Vorerkrankungen,

Operationen usw. und werden bei medizinischen Notfällen im Ausland digital zur

Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um eine Zusammenfassung einer

umfassenderen europäischen Patientenakte. Im Hinblick darauf wird die

Kommission in Kürze eine Empfehlung zum Format für den Austausch der

europäischen elektronischen Patientenakte vorlegen.

Die Datenschutzvorschriften werden strikt befolgt und die Patienten müssen ihre

Einwilligung erteilen, bevor diese Dienste genutzt werden können.

Beide Dienste wurden durch die von der Fazilität „Connecting Europe“ der

Europäischen Kommission finanzierte digitale eHealth-Diensteinfrastruktur

ermöglicht, die die nationalen eHealth-Dienste verbindet und über die

Gesundheitsdaten ausgetauscht werden können.

Nächste Schritte

22 Mitgliedstaaten sind an der digitalen eHealth-Diensteinfrastruktur beteiligt

und werden voraussichtlich ab Ende 2021 elektronische Verschreibungen und

Patientenkurzakten austauschen. Zehn Mitgliedstaaten (Finnland, Estland,

Tschechien, Luxemburg, Portugal, Kroatien, Malta, Zypern, Griechenland und

Belgien) beginnen möglicherweise bereits Ende 2019 mit diesem Austausch.

Das eHealth-Netz (das Netz der eHealth-Behörden in der EU) hat vor Kurzem

grünes Licht für den Austausch elektronischer Verschreibungen zwischen Finnland

und Estland und den Austausch von Patientenkurzakten zwischen Tschechien und

Luxemburg gegeben.

Quelle: EU-Kommission, 21.01.2019