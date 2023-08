Europäischer KI-Markt verfünffacht sich binnen fünf Jahren (Bitkom).

Ausgaben für Künstliche Intelligenz steigen bis 2022 auf 10 Milliarden Euro Vor allem Gesundheitswesen und Handel werden investieren EITO veröffentlicht Bericht „AI in Europe – Ready for Take-off“ Berlin, 7. Januar 2019 - Der europäische Markt für Künstliche

Intelligenz wird von rund drei Milliarden Euro in diesem bis auf 10 Milliarden Euro im Jahr 2022 wachsen. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 38 Prozent. Im vergangen Jahr lag das Markvolumen gerade einmal bei 2 Milliarden

Euro. Das teilt der Digitalverband Bitkom auf Grundlage einer Studie „AI in Europe – Ready for Take-off“ mit. Die Studie wurde vom European Information Technology Observatory (EITO) angefertigt.

[...]

Quelle: Bitkom, 07.01.2019