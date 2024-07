Großes Antragsaufkommen im Krankenhauszukunftsfonds (Bundesamt f. Soziale Sicherung).

Mithilfe des beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) errichteten und 3 Mrd. Euro umfassenden Krankenhauszukunftsfonds werden Investitionen in eine bessere digitale Infrastruktur, in moderne Notfallkapazitäten und in die Informationssicherheit der Krankenhäuser gefördert. Bis zum 31. Dezember 2021 konnten die Länder beim BAS Anträge auf

Förderung von entsprechenden Vorhaben der Krankenhausträger stellen.

Insgesamt wurden 6076 Anträge mit einem Fördervolumen von 3,042 Mrd. Euro beim

BAS gestellt. Der Großteil der Anträge ist dabei erst ab November 2021

eingegangen. Eine Übersicht über die Anzahl der gestellten Anträge und das

Volumen der beantragten Fördermittel sowie der bereits bewilligten Fördergelder

wird monatlich auf der Internetseite des BAS veröffentlicht.

Mit Blick auf das Volumen der Anträge zum Ende des Antragszeitraums erklärt der

Präsident des BAS, Frank Plate: „Die große Anzahl der Anträge spiegelt das

enorme Interesse der Länder und der Krankenhausträger an einer Förderung ihrer

Digitalisierungsvorhaben durch den Krankenhauszukunftsfonds wider. Ich freue

mich sehr, dass die bereitgestellten Mittel so umfangreich nachgefragt werden.

Ich bin überzeugt, dass durch diese gezielte Förderung die digitale

Modernisierung der deutschen Krankenhäuser einen entscheidenden Schritt nach

vorne machen wird, was nicht nur in Zeiten der Pandemie den Patientinnen und

Patienten durch eine gesteigerte Qualität bei ihrer Versorgung zu Gute kommen

wird. Das BAS ist sich der Bedeutung des Programms als wichtigen Baustein für

einen schnellen digitalen Wandel in den Krankenhäusern bewusst und arbeitet mit

Hochdruck an einer zügigen Bescheidung der gestellten Anträge.“

Das BAS prüft die Anträge und weist die Mittel den Ländern zu, bis der

jeweilige Anteil des Landes an den Fördermitteln aus dem

Krankenhauszukunftsfonds ausgeschöpft ist. Bislang sind bereits 272 Millionen

Euro an Fördermitteln bewilligt worden.

Quelle: Bundesamt f. Soziale Sicherung, 03.01.2021