Helios Health stellt die Weichen für den Ausbau digitaler Gesundheitsangebote (Pressemitteilung).

Helios Health, die Holdinggesellschaft der Helios Kliniken in Deutschland und Spanien, möchte die eigenen digitalen Gesundheitsangebote unter dem Dach der Fresenius-Gruppe weiter ausbauen. Ab 1. Januar 2021 wird Dr. Dr. Jan Leister zu diesem Zweck die Funktion des Executive Director Digital Health bei Helios Health neben seiner Rolle als CEO

der digitalen Plattform Curalie übernehmen.

Dr. Francesco De Meo, CEO von Helios Health und Vorstand von Fresenius, sagte:

„Telemedizinische Angebote und digitale Therapien tragen zu einer modernen,

patientenorientierten und gleichzeitig effizienten medizinischen Versorgung bei

– und machen Patientinnen und Patienten zufriedener. Das hat sich gerade in

Zeiten der Corona-Pandemie gezeigt und das bestätigt, dass wir mit unseren

bereits

etablierten Angeboten auf dem richtigen Weg sind. Mit Jan Leister haben wir

einen erfahrenen und hervorragend qualifizierten Experten an Bord, der unsere

weiteren Ideen und Initiativen in enger Zusammenarbeit mit anderen Bereichen

unseres Unternehmens mit Nachdruck vorantreiben wird.“

In den vergangenen Monaten wurden allein bei Helios in Spanien 20.000

Konsultationen telemedizinisch durchführt. Auch bei Helios Deutschland wurden

vermehrt Videosprechstunden für die kontaktlose Betreuung der Patienten

eingesetzt. Das auf die Versorgung von chronischen Patienten spezialisierte

Tochterunternehmen Curalie hat seine digitalen Therapien in dieser Zeit

kostenlos angeboten und mehr als 5.000 Behandlungen durchgeführt.

„Uns bietet sich jetzt die große Chance, Medizin ganz neu zu denken und zu

gestalten. Digitale Therapien bieten die Möglichkeit, Patienten auch zwischen

physischen Arzt- oder Klinikbesuchen umfassend, kontinuierlich und damit

effektiv zu behandeln. Denn der Austausch mit dem behandelnden Arzt kann

jederzeit sichergestellt werden“, sagte Dr. Dr. Jan Leister. „Ich freue mich

darauf, in meiner neuen Rolle die damit verbundenen Potenziale für die

Patienten, die verschiedenen Leistungserbringer und Partner im Gesundheitswesen

und natürlich auch für unser Unternehmen noch gezielter zu nutzen.“

Als Geschäftsführer von Curalie entwickelt Dr. Dr. Jan Leister gemeinsam mit

einem inzwischen rund 100-köpfigen Team unter dem Dach von Fresenius bereits

digitale Therapien für chronisch kranke Menschen, etwa auf dem Gebiet des

Diabetes, und im Bereich der Prävention. Die Curalie-App wird aktuell mit

orthopädischen Gesundheitsprogrammen in 20 Vamed-Rehaeinrichtungen eingesetzt

und derzeit für Therapien in weiteren Indikationen wie der Kardiologie

weiterentwickelt.

Curalie steht allen Leistungserbringern im Gesundheitswesen offen. Als offene

Plattform bündelt Curalie verschiedenste Angebote zum Nutzen der Patienten.

„Unsere Vision ist die Entwicklung einer virtuellen Klinik, die Menschen

ortsunabhängig versorgt“, so Dr. Francesco De Meo. „Erste Schritte dahin haben

wir schon mit Erfolg unternommen. Ärzte, Pflegende und Therapeuten können

Curalie einsetzen, um ihre Patienten zeitnah, flexibel und symptomgerecht mit

Hilfe von Algorithmen durch Diagnose und Therapie zu begleiten. Wir können

hierbei telemedizinisch auf unser flächendeckendes Netzwerk zurückgreifen. Für

hochentwickelte Gesundheitssysteme wie etwa in Deutschland liegt der Vorteil

für Patienten vor allem darin, dass sie barrierefrei und ortsunabhängig auf

höchstem medizinischem Standard begleitet werden können. Noch hilfreicher kann

Curalie zukünftig mit einer virtuellen Klinik überall da auf der Welt werden,

wo die örtlichen Gesundheitsstrukturen unterentwickelt sind. Dort können

digitale Therapien vielen Menschen überhaupt erst eine adäquate

Gesundheitsversorgung ermöglichen.”

Quelle: Pressemitteilung, 29.07.2020