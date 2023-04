Helios Klinikum Pforzheim: Mit dem iPad auf Visite

Am Helios Klinikum Pforzheim wurde die Papierakte von der digitalen Patientenakte (ePa) abgelöst (Pressenachricht).

Anfang des Jahres wurde am Helios Klinikum Pforzheim die Papierakte von der digitalen Patientenakte (ePa) abgelöst. Dies ist nicht nur nachhaltig, sondern bietet viele Vorteile für die Patient:innen und das Behandlungsteam. Eine Patientenakte beinhaltet alle wesentlichen Informationen zum Patienten und

dessen Gesundheitszustand. Sie dient der Dokumentation von Untersuchungen, Behandlungen und Gesundheitsdaten, wie Vitalparameter, Medikation und

pflegerischen Informationen. Was bisher zunächst händisch auf Papier vermerkt

und ggf. später digitalisiert wurde, kann jetzt überwiegend direkt während der

Behandlung ausführlicher und übersichtlicher am iPad erfasst werden.

„Dank der ePa sind alle relevanten Informationen von allen an der Behandlung

beteiligten Mitarbeiter:innen jederzeit, von überall im Klinikum aus, per Klick

auf einen Blick einsehbar. Dies beschleunigt den Informationsaustausch und

verbessert die Versorgungsqualität von Patientinnen und Patienten“, erklärt Dr.

Michael Klopp, Verantwortlicher Chefarzt zur Einführung der ePa.

Die vielseitigen Dokumentationsmöglichkeiten der ePa helfen, den

Krankheitsverlauf transparent zu erfassen. Dies erleichtert nicht nur die

Dokumentation, sondern beschleunigt auch die Kommunikation. Wenn es

erforderlich ist, kann beispielweise auch einem externen – an der Behandlung

beteiligten – Spezialisten zur Beurteilung der Diagnose und Therapieansätze ein

Einblick in die digitale Patientenakte gewährt werden. Gleiches gilt für den

Austausch von Befunden zur Vor- und Nachsorge.

Wird ein Patient wiederaufgenommen, sind zudem die Medikation und Vorbefunde

schnell vorhanden, was den organisatorischen Zeitaufwand reduziert und die

Patientensicherheit erhöht.

Die Einführung der elektronischen Patientenakte hat die interdisziplinäre

Zusammenarbeit zwischen der IT-Abteilung, dem Verwaltungsbereich sowie den

medizinischen und pflegerischen Kolleg:innen weiter gestärkt. So kann das

Helios Klinikum innovative überregionale und interdisziplinäre

Versorgungskonzepte sowie digitale Sprechstunden, wie z. B. eine digitale

Anästhesiesprechstunde, anbieten.

Die Datennutzung und -speicherung erfolgt gemäß der europäischen

Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Der Leiter der IT-Abteilung, Dirk

Buhrmann, ergänzt: „Die erfassten Patientendaten werden weder in einer Cloud

noch lokal auf dem iPad gespeichert, sondern in gesicherten Rechenzentren von

Helios. Zudem definiert ein spezielles Berechtigungskonzept, welche

Nutzer:innen Zugriff auf die Daten haben. Wir haben umfangreiche

Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die in der ePa hinterlegten Patientendaten

vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.“

Das Klinikum der Goldstadt Pforzheim ist ein leistungsfähiges und modernes

Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 500 Planbetten. Hinzu kommt eine

Privatklinik mit 18 Planbetten. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Ruprecht-

Karls-Universität Heidelberg verfügt das Helios Klinikum Pforzheim über 15

Kliniken, zwei medizinische Institute und ist mit hochmodernen medizinischen

Geräten ausgestattet. Über 1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen

täglich

dafür, dass unsere Patientinnen und Patienten medizinisch kompetent und

sorgfältig sowie nach dem aktuellen Stand der Medizin rund um die Uhr versorgt

und betreut werden. Jährlich werden 20.000 Patient:innen stationär und über

57.000 ambulant versorgt. In der Klinik für Geburtshilfe erblicken pro Jahr um

die 1.600 Babys das Licht der Welt.

Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit insgesamt rund

125.000 Mitarbeitenden. Zum Unternehmen gehören unter dem Dach der Holding

Helios Health die Helios Kliniken in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien

und Lateinamerika und die Eugin-Gruppe mit einem globalen Netzwerk von

Reproduktionskliniken. Mehr als 22 Millionen Patient:innen entscheiden sich

jährlich für eine medizinische Behandlung bei Helios. 2021 erzielte das

Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 10,9 Milliarden Euro.

In Deutschland verfügt Helios über 89 Kliniken, rund 130 Medizinische

Versorgungszentren (MVZ), sechs Präventionszentren und 17 arbeitsmedizinische

Zentren. Jährlich werden in Deutschland rund 5,4 Millionen Patient:innen

behandelt, davon 4,4 Millionen ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland mehr

als 75.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 6,7

Milliarden Euro. Helios ist Partner des Kliniknetzwerks „Wir für Gesundheit“.

Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.

Quirónsalud betreibt 56 Kliniken, davon sieben in Lateinamerika, 88 ambulante

Gesundheitszentren sowie rund 300 Einrichtungen für betriebliches

Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier rund 17 Millionen Patient:innen

behandelt, davon 16,1 Millionen ambulant. Quirónsalud beschäftigt mehr als

46.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 4 Milliarden

Euro.

Das Netzwerk der Eugin-Gruppe umfasst 33 Kliniken und 39 weitere Standorte in

zehn Ländern auf drei Kontinenten. Mit rund 1.600 Beschäftigten bietet das

Unternehmen ein breites Spektrum modernster Dienstleistungen auf dem Gebiet der

Reproduktionsmedizin an und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 133 Millionen

Euro.

Helios gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius.

Quelle: Pressenachricht, 18.04.2023