Innovationsprojekt Telemedizin@NRW erfolgreich gestartet (Pressemitteilung).

Das vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte EFRE-Innovationsprojekt Telemedizin@NRW bietet für Leistungserbringer (Arzt/Ärztin & Therapeut/in) die Möglichkeit, sich

individuell passgenaue, telemedizinische Anwendungslösungen zusammenzustellen,

einzukaufen und in den medizinischen Versorgungsalltag zu integrieren. Nach

erfolgreichem Start im Januar 2020 ist die Plattform Telemedizin@NRW nun

bereits online erreichbar: https://telemedizin.nrw/.

Telemonitoring befindet sich aktuell in einer Sackgasse. Insellösungen

einzelner Hersteller, ein Mangel an offenen Schnittstellen, fehlende

Skalierbarkeit und komplizierte Regularien führen zu hohen Kosten im

Gesundheitsmarkt und wenig Akzeptanz bei den Anwendern. Genau hier setzt das

Innovationsprojekt an: Im Rahmen von Telemedizin@NRW baut die Klinik für

Operative Intensivmedizin und Intermediate Care der Uniklinik RWTH Aachen im

Verbund mit dem Universitätsklinikum Münster, der medulife GmbH, der Degedi

GmbH und der Forcare GmbH/Philipps GmbH sowie mit Unterstützung der Samedi

GmbH/Digital Infusion GmbH und der ZTG GmbH eine innovative Informations-,

Beratungs- und technische Implementierungsplattform für den dauerhaften,

kostendeckenden und tragfähig gegenfinanzierten Betrieb von digitalen

Telemonitoring-Anwendungen in Nordrhein-Westfalen.

Eine Interoperabilitäts-Plattform für telemedizinische Services soll es

Leistungserbringern ermöglichen, durch flexible Konfiguration eigenständig

telemedizinische Dienste anzubieten. Gleichzeitig informiert ein kostenfreies

Informations- und Evidenzportal über telemedizinische Anwendungslösungen, ihre

Machbarkeit und ihren nachgewiesenen medizinischen Nutzen. Mithilfe der

intuitiven Suche im Telemedizin-Repository können sich Ärzte und Therapeuten

gezielt nach Anwendungen, Evidenzreports, technischen Standards oder

gesetzlichen Regularien erkundigen.

Im internen Bereich ist es zudem möglich nach Registrierung bei Bedarf eine

persönliche Beratung hinsichtlich der medizinischen Wirksamkeit der Technologie

sowie der Kosten und Nutzen von telemedizinischen Anwendungen zu erhalten.

Ebenso finden sich hier die Ergebnisse dieser persönlichen Beratung und der

telemedizinischen Programme, an denen der Arzt/Ärztin bzw. Therapeut/in

teilnehmen kann.

⇒ https://telemedizin.nrw/

Quelle: Pressemitteilung, 04.12.2020