IT Report Sozialwirtschaft 2022

IT Report für die Sozialwirtschaft Ausgabe 2022 (Arbeitsstelle Sozialinformatik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt).

Trends in Digitalisierung und Informationstechnologien. Der aktuelle Report umfasst eine empirische Untersuchung des Standes der IT-Entwicklung in sozialen Organisationen, eine Erhebung auf Seiten der Branchensoftware-Anbieter sowie ein Verzeichnis dieser Anbieter mit Unternehmensdaten.

Zeitreihenvergleiche zeigen zahlreiche Entwicklungen in beiden Untersuchungsbereichen auf. Kommentare der langjährig branchenerfahrener Autoren Prof. Helmut Kreidenweis und Prof. Dr. Dietmar Wolff sowie des Sponsors

und Beratungsunternehmens Curacon helfen beim Einordnen von Zahlen und Trends.

Im Untersuchungsfeld der sozialen Organisationen befindet sich der IT-Report

2022 nun schon im 4. Durchgang unseres dreijährigen Zyklus von Fragen und

Themenschwerpunkten. Der Report 2021 eröffnete diesen 4. Zyklus mit den Themen

Wertbeitrag der IT, Organisation des IT-Betriebes und Qualitätsbeurteilung von

Branchensoftware-Anbietern sowie dem 2018 erstmals aufgenommenen Themenfeld

Digitalisierung. In diesem Jahr berichten wir wieder über die klassischen

Basisthemen der IT: Nutzerzahlen, Kosten, Server-, Netzwerk- und

Endgeräte-Infrastruktur, IT-Organisation und IT-Personal, IT-Services,

Investitionsvorhaben sowie IT-Sicherheit und Datenschutz.

Dabei haben wir das Fragen-Raster gegenüber 2016 und 2019 nicht wesentlich

verändert, um unsere Zeitreihen-Vergleiche als zentrales Qualitäts- und

Alleinstellungsmerkmal dieses Reports fortführen zu können. Auch haben wir

bewusst darauf verzichtet, ein neues Themenfeld hinzuzunehmen, da der

Fragebogen im „Faktenjahr“ bereits an der Grenze der Zumutbarkeit angekommen

ist, was wir dann immer am etwas geringeren Rücklauf im Vergleich zu den

anderen beiden Jahren im Dreijahreszyklus bemerken.

Bei den Software-Anbietern wurde erneut auf das bewährte Frageinstrumentarium

gesetzt. Um den Rücklauf in diesem Untersuchungsfeld zu steigern oder

wenigstens zu stabilisieren, haben wir den Fragebogen stark gekürzt. Dabei

stehen Fakten und Markteinschätzungen im Mittelpunkt der Befragung. Nach 2021

wurden die Anbieter in diesem Jahr erneut nach den Aus- bzw. Nachwirkungen der

Corona-Pandemie auf ihr Geschäft befragt.

Der IT-Report für die Sozialwirtschaft wird seit 2007 jährlich von der

Arbeitsstelle Sozialinformatik der Katholischen Universität

Eichstätt-Ingolstadt veröffentlicht und kann dort gegen Gebühr in digitaler

oder gedruckter Form bestellt werden.

Quelle: Arbeitsstelle Sozialinformatik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, 01.08.2022