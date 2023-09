IT-Sicherheit im Krankenhaus

In den meisten Krankenhäusern spiele die IT-Sicherheit keine große Rolle - Ein Fehler (Heiseverlag).

Krankenhäuser als attraktives Ziel für Cyberkriminelle Basis-Check für die Krankenhaus-IT dringend empfohlen (PresseBox) (Hannover, 20.12.18) Jahrelang wurde bei der Kran­ken­haus-IT die Sicherheit vernachlässigt. Zur Freude von Cyberkriminellen, die Krankenhäuser

als Übungster­rain nutzen und Kryptotrojaner einschleu­sen. Die Folgen sind

fatal: Oftmals bricht die EDV vollständig zu­sam­men. Ähnlich einer

Vorsorgeuntersuchung beim Men­schen sollte sich auch die Kran­ken­haus-IT

regelmäßig einem Basis-Check unter­ziehen, empfiehlt das IT-Profimagazin iX in

seiner aktuellen Ausgabe 1/19.

Dass Krankenhäuser ein Ziel für Cyberkriminelle sind, ist hinlänglich bekannt –

und auch wenig verwunderlich. Kranken­häuser plagen sich seit Jahren mit

Spar­maßnahmen jedweder Art. Das Budget ist knapp, Informations­sicherheit

kommt nur selten vor. Während Themen wie IT-Betrieb und mobile IT durch die

zunehmende Digitalisierung sehr gut organisiert sind, ist der Umgang mit

Sicherheit so gut wie gar nicht vorhanden.

Die bislang mangelnde Umsetzung liegt nicht daran, dass kein Interesse an

IT-Sicherheit bestünde. Es fehlt einfach eine systematische Herangehensweise.

Zwar hat der Gesetz­geber die Gesundheitsbranche in die kritischen

Infrastrukturen (KRITIS) gemäß dem Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit

informationstechnischer Systeme aufgenommen. Doch die von KRITIS

veröffentlichten Leitfäden sind oft zu abstrakt und branchenfremd. Es gibt so

gut wie nie klar definierte Prozesse zur Sicherheitsvorfallbehandlung, bei

Pan­nen hapert es an der strukturierten Ursachenanalyse.

„Früherkennung und Vorsorge sind nicht nur für Patienten eine gute Idee,

sondern auch für die Krankenhaus-IT“, sagt iX-Redakteurin Ute Roos. „Mit einem

Basis-Check kann man zunächst die besonderen Risiken ermitteln und

übersichtlich darstellen. Darauf lassen sich dann die weiteren Maßnahmen

aufbauen. Und eine Beseitigung der erkannten Mängel kann das Sicherheitsniveau

in jeder Organisation deutlich erhöhen.“

Quelle: Pressebox, 20.12.2018