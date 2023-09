IT-Sicherheitsgesetz: Schutz Kritischer Infrastrukturen, Entwurf eines Branchenspezifischen Sicherheitsstandards (B3S) (Deutsche Krankenhausgesellschaft, PDF, 1 MB).

Die DKG hat am 16.11.2018 darüber informiert, dass ein erster Teil des sogenannten Branchenspezifischen Sicherheitsstandards ("B3S") entwickelt und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Rahmen einer Teileinreichung übermittelt wurde. Zu der noch

ausstehenden Ergänzung um angemessene Maßnahmeempfehlungen konnte zwischenzeitlich eine Abstimmung in den beteiligten Gremien der DKG sowie des UP KRITIS erfolgen.

Die Geschäftsstelle hat dem BSI am heutigen Tag den nunmehr finalisierten

Entwurf des B3S mit der Bitte um Feststellung der Eignung für die Umsetzung der

Anforderungen des § 8a Abs. 1 BSI-Gesetz zugeleitet. Stellt das BSI die Eignung

fest, können Betreiber kritischer Infrastrukturen durch den Nachweis der

Umsetzung eines B3S die Vorgaben zum Schutz ihrer informationstechnischen

Systeme erfüllen.

Bei der Prüfung auf Eignung gemäß § 8a Abs. 2 Satz 2 BSIG wird der Nachweis der

Umsetzung seitens des BSI formal nicht berücksichtigt. Eine Ergänzung des B3S

um entsprechende Hinweise sowie ein Excel-basierter „Prüfnachweisplaner“ sind

jedoch mit dem BSI besprochen, eine Ergänzung hierzu wird nach Abschluss der

internen Kommentierung Anfang Januar 2019 vorgenommen.

Über den weiteren Verlauf der Abstimmungen mit dem BSI wird die DKG entsprechend

informieren.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 18.12.2018