Kaspersky unterstützt Gesundheitseinrichtungen mit kostenfreien, voll ausgestatteten Sicherheitslösungen für die nächsten sechs Monate (Pressebox).

Kaspersky stellt seine Endpoint-Sicherheitslösungen für Gesundheitseinrichtungen in den nächsten sechs Monaten aufgrund COVID-19 kostenlos zur Verfügung, um die Healthcare-Branche während der Pandemie mit adäquatem Cyberschutz zu unterstützten [1]. Zu den hierfür verfügbaren

Unternehmenslösungen zählen Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, Kaspersky

Security for Microsoft Office 365, Kaspersky Endpoint Security for Business

Advanced und Kaspersky Hybrid Cloud Security.

Die Aufrechterhaltung des Betriebs und des Datenschutzes ist für medizinische

Einrichtungen von großer Bedeutung. Für Krankenhäuser und andere medizinische

Einrichtungen ist es wichtig, die Stabilität der medizinischen Ausrüstung und

die ständige Verfügbarkeit der Daten für das medizinische Personal zu

gewährleisten und gleichzeitig die Daten der Patienten zu schützen. Kaspersky

hat sich daher dazu entschlossen, Organisationen aus dem Gesundheitsbereich

seine Unternehmenslösungen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. [...]

Quelle: Pressebox, 23.03.2020