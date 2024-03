Katholisches Klinikum Koblenz Montabaur nimmt neues Patientendatenmanagementsystem in Betrieb (BBT Gruppe).

Es ist ein sperriges Wort, und doch so wichtig: Patientendatenmanagementsystem kurz PDMS. In dieser Woche hat das Katholische Klinikum Koblenz Montabaur den nächsten wichtigen Schritt gemacht und das sogenannte ICCA System in seiner neusten Version in Betrieb genommen.

Das GoLife des Systems erleichtert auf der Intensivstation und der Intermediate-Care-Station (IMC) am Marienhof ab sofort die Dokumentation von Daten und schafft zugleich zusätzliche Sicherheit

für die Patienten.

[...]

Doch wofür steht eigentlich ICCA? Einfach gesagt: für höchste Sicherheit für

sensible Patientendaten auf Intensivstationen. Im Detail: ICCA ist ein

elektronisches Patientendatenmanagementsystem der Medizinproduktesparte von

Philips und steht für „IntelliSpace Critical Care and Anesthesia“. Mit ICCA

dokumentieren Ärzte, Pflegende und Therapeuten auf der Intensivstation

sämtliche Vitalparameter, Überwachungsdaten und sonstige Werte, die direkt von

den Geräten am Patientenbett an das System gesendet werden. Über weitere

Schnittstellen werden Patientenstammdaten und Laborwerte übernommen. Das System

generiert daraus Berichte, Reports für das Controlling und automatisierte Daten

für die hochkomplexe Abrechnung mit den Krankenkassen.

[...]

Quelle: BBT Gruppe, 18.03.2022