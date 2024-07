Klinikum Darmstadt mit neuem Professor für Digital Health (Stadt Darmstadt).

Seit zwei Jahren ist Felix Hoffmann als Leiter der Stabsstelle für medizinische Prozessentwicklung am Klinikum Darmstadt tätig. Zu den Projekten, die er leitet, gehören unter anderem die Einführung der Telematikinfrastruktur, der Aufbaueiner digitalen Schnittstelle für die Ambulanzen und die Etablierung einer digitalen Workflow-Unterstützung.

Die Digitalisierung von Prozessabläufen spielt dabei eine Schlüsselrolle, denn nahezu jeder klinische Prozess ist zumindest teilweise digital unterstützt.

Seine Erfahrungen auf dem Gebiet der Digitalisierung im Gesundheitswesen bringt

Felix Hoffmann nun auch in der Lehre ein. Seit dem 01.01.2022 ist er Professor

für Digital Health an der Apollon Hochschule in Bremen, wo er bereits seit

über fünf Jahren als Lehrbeauftragter zu den Themen "Medizin" und "Digitale

Transformation" gelehrt hat. Er vertritt dort künftig das Fach "Digital Health"

und wird auch die Studiengangsleitung des neuen Masterstudiengangs "Digital

Health Management" übernehmen, der voraussichtlich ab Juli 2022 angeboten

wird.

"Das Gebiet der digitalen Medizin ist sehr facettenreich und geht weit über

technische Aspekte hinaus" sagt Felix Hoffman. "Die digitale Transformation des

Gesundheitswesens beschreibt einen tiefgreifenden Wandel, der nicht nur

Kompetenzen in der Digitalisierung von Prozessen, sondern auch neue Konzepte der

Mitarbeitendenorientierung, Purpose-Orientierung, Führung und der Erschaffung

eines organisationalen digitalen Ökosystems erfordert. Kurz gesagt, "Digital

Health" steht synonym für den Wandel des Gesundheitswesens hin zum

Gesundheitswesen der Zukunft."

"Wir freuen uns, mit Professor Hoffmann einen ausgewiesen Experten für Digital

Health am Klinikum Darmstadt zu haben, mit dem wir auch wissenschaftliche

Projekte in diesem Bereich vorantreiben wollen" sagt Prof. Nawid Khaladj.

Quelle: Stadt Darmstadt, 08.01.2022