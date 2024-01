Kompendium Videokonferenzsysteme KoViKo - Version 1.0.1 (Bundesamt f. Sicherheit in der Informationstechnologie, PDF, 2,3 MB).

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat am 14. April das Kompendium Videokonferenzsysteme vorgestellt. Es hilft Anwendern wie zum Beispiel Planern, Beschaffern, Betreibern, Administratoren, Revisoren und Nutzern, den gesamten Lebenszyklus organisationsinterner Videokonferenzsysteme sicher zu gestalten. Betrachtet werden sämtliche Phasen – von der Planung über

Beschaffung und Betrieb bis hin zur Notfallvorsorge und Aussonderung.

Die aktuelle Corona-Krise hat die Nachfrage nach Videokonferenzlösungen in

Wirtschaft und Verwaltung erheblich verstärkt. Gerade jetzt spielt die

Sicherheit in der Kommunikation eine wichtige Rolle. Das vorgestellte

Kompendium unterstützt bei der Gewährleistung dieser Sicherheit.

Zusammenspiel mit Sicherheitsmaßnahmen und Technologien

Das Dokument greift dazu die Systematik des IT-Grundschutz-Kompendiums auf. So

teilt es die Anforderungen an Videokonferenzlösungen in Basis- und

Standardanforderungen sowie Anforderungen für erhöhten Schutzbedarf ein. Der

Einsatz von Videokonferenztechnik in behördlichen VS-Bereichen wird zukünftig

in einem Dokument geregelt, das noch in Arbeit ist.

Das Kompendium trägt der voranschreitenden Verschmelzung von Informations- und

Kommunikationstechnik Rechnung. Es stellt dar, wie engmaschig moderne

Videokonferenzlösungen in die IT eingewoben sind, welche Risiken sich daraus

ergeben und wie man diesen begegnet. Zudem werden Herausforderungen im

Zusammenspiel mit Cloud- und KI-basierten Diensten berücksichtigt.

Neben der Informationssicherheit werden auch operative und funktionale Aspekte

dargestellt. Dazu gehören unter anderem die Raumausstattung oder Beispiele für

die Erstellung von Leistungsverzeichnissen für die Ausschreibung von

Videokonferenzsystemen.

Quelle: Bundesamt f. Sicherheit in der Informationstechnologie, 14.04.2020