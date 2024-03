Kreisklinikum Siegen ist jetzt vollständig digitalisiert

Das Kreisklinikum Siegen hat die elektronische Patientenakte flächendeckend eingeführt (Pressemitteilung).

Das Kreisklinikum Siegen hat dem Papier den Kampf angesagt. Nach mehr als einem Jahr intensiver Planungen und Vorbereitungen wurde kürzlich im Kreisklinikum Siegen in Zusammenarbeit mit der Meierhofer AG, einem Unternehmen, das sich auf Lösungen für die digitale Abbildung klinischer Prozesse spezialisiert hat,

flächendeckend die elektronische Patientenakte, kurz ePA eingeführt. Mit diesem wichtigen Schritt in Richtung digitale Zukunft werden nicht nur Arbeitsabläufe

vereinfacht und die Dokumentation vereinheitlicht, sondern auch maßgeblich die Patientensicherheit erhöht.

„Mit der Einführung der ePA für das gesamte Kreisklinikum ist uns ein

entscheidender Schritt gelungen, um zukünftig nahezu vollständig papierlos

arbeiten zu können und somit auch unseren Kolleginnen und Kollegen in der

Pflege und im ärztlichen Dienst den Arbeitsalltag zu erleichtern“, erklärt

Rainer Denker, Kaufmännischer Direktor und Leiter der Abteilung IT, Compliance

und Vertragsmanagement am Kreisklinikum Siegen. So enthält die ePA strukturiert

alle medizinischen Informationen des Patienten, wie Arztbriefe, Befunde,

Notfalldaten, pflegerische Informationen, die Medikation und auch die Anamnese.

Ein wichtiger Vorteil der ePA besteht darin, dass ortsunabhängig und zeitgleich

alle an der Behandlung beteiligten Personen von jedem Arbeitsplatz aus auf die

Patientenakte zugreifen und dokumentieren können.

Durch die vollständige Digitalisierung des gesamten Behandlungsprozesses werden

nicht nur Informationen schneller und präziser weitergegeben, sondern es wird

auch der Verlust von Informationen verhindert“, ergänzt Georg Pfeifer, Leiter

der IT-Abteilung für den Bereich Applikationen-Software und Schnittstellen am

Kreisklinikum Siegen. Während vor der Einführung der ePA ein Mischsystem aus

handschriftlicher und digitaler Dokumentation bestand, könne man nun

Übertragungsfehler durch Medienbrüche ausschließen, so Pfeifer weiter. Ein

weiterer wichtiger Vorteil der vollständigen Digitalisierung bestehe zudem

darin, dass digitale Schrift im Gegensatz zu handschriftlichen Texten

zweifelsfrei gelesen werden könne und somit die Kommunikation sicherer wird.

Die technische Grundlage für die vollständige Digitalisierung bildet im

Kreisklinikum Siegen das moderne Krankenhausinformationssystem „M-KIS“ der

Meierhofer AG. In dieses System fließen nicht nur die Information der ePA ein,

sondern beispielsweise auch Informationen aus digitalen

Patientenaufklärungsbögen, die vor Operationen, Narkosen oder anderen größeren

Eingriffen an Tablets ausgefüllt und direkt als PDF-Dateien im M-KIS

gespeichert werden. Auch kommen im Kreisklinikum Siegen seit der Einführung der

ePA spezielle Vitalparameter-Monitore zum Einsatz, bei denen Messdaten wie

Temperatur, Blutdruck, Puls und Sauerstoffsättigung über eine technische

Schnittstelle ebenfalls vollautomatisch in das Krankenhausinformationssystem

M-KIS übertragen werden. Komplettiert wird die vollständige Digitalisierung

durch eine tiefe Integration des Krankenhausinformationssystems mit dem

sogenannten Patientendatenmanagementsystem „M-PDMS“ der Firma Meierhofer,

welches in den Bereichen Intensivstation, Stroke Unit und IMC als digitale

Patientenakte eingesetzt wird. Dieses besitzt technische Schnittstellen zu den

Überwachungsanlagen, sodass alle Informationen der Monitoranlagen zur

Beobachtung der Patienten in den genannten Bereichen an das M-PDMS übermittelt

werden und dort auch beispielsweise nach internen Stationsverlegungen sofort

auffindbar sind. Die beiden Systeme M-PDMS und M-KIS wiederrum tauschen die

Daten wechselseitig aus.

„Als Grundlage für die erfolgreiche Einführung der ePA wurde im gesamten Haus

eine WLAN-Messung durchgeführt und auf den Stationen letzte Lücken geschlossen.

So konnten wir sicherstellen, dass die ePA reibungslos funktioniert“, erklärt

Oliver Schäfer, Teamleiter IT. Im Hinblick auf die Vorbereitung der Einführung

wurde zudem im Vorfeld gemeinsam mit der Meierhofer AG ein umfangreiches

Schulungskonzept mit Videoschulungen, Lernvideosprechstunden und

Präsenzschulungen umgesetzt. Und auch während der Umsetzungsphase stand

Meierhofer den Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen gemeinsam mit der

IT-Abteilung des Kreisklinikums unterstützend zur Seite. Zudem wurde mit der

Umsetzung ein Ausfallkonzept implementiert, sodass bei Störungen keine

Datenverluste entstehen können. „Das System wird unter aktuellen Sicherheits-

und Datenschutzrichtlinien eingesetzt“ betont Rainer Denker. So sorge man für

einen bestmöglichen Schutz im Bereich der IT-Sicherheit.

Quelle: Pressemitteilung, 27.04.2022