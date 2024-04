Künstliche Intelligenz: Wissenschaftsprojekt Neuronale Netze in der Cholangioskopie bekommt Fördermittel (Uniklinik Regensburg).

Die Klinik und Poliklinik für Innere Medizin I des Universitätsklinikums Regensburg (UKR) erhält von der Bayerischen Forschungsstiftung eine Forschungsförderung in Höhe von 117.000 Euro für die Durchführung des wissenschaftlichen Projekts „Neuronale Netze in der Cholangioskopie“. Im Projekt soll bei

einer Gallengangendoskopie (Cholangioskopie) mit Hilfe „Künstlicher Intelligenz“ (KI) zwischen entzündlichen und bösartigen Veränderungen der Gallengänge unterschieden und diese Technik für eine bessere

Versorgung der Patienten anwendbar gemacht werden.

„Wir sind mittlerweile in der Lage, mit einem dünnen Endoskop die Gallengänge

zu untersuchen und Veränderungen dieser kleinen Strukturen innerhalb der Leber

darzustellen. Die größte klinische Herausforderung bei der sogenannten

Cholangioskopie ist es aber, gutartige, häufig entzündliche

Gallengangveränderungen von bösartigen Neubildungen des Gallengangs zu

unterscheiden“, erklärt PD Dr. Arne Kandulski, leitender Oberarzt der Klinik

und Poliklinik für Innere Medizin I des UKR. Diese Unterscheidung ist aber von

besonderem Interesse für die betroffenen Patienten, da bestimmte entzündliche

Veränderungen der Gallengänge auch einen Risikofaktor für bösartige

Veränderungen darstellen.

Veränderungen der Gallengänge werden üblicherweise mittels einer

endoskopisch-retrograden Cholangiographie (ERC) unter Gabe von Kontrastmittel

in einem Röntgenbild dargestellt. „Bei der klassischen ERC sehen wir die

Konfiguration der Gallengänge und möglicherweise auch eine Engstelle. Wir

können jedoch keine Aussage über die Dignität treffen, also ob es sich auch um

einen bösartigen Tumor handeln könnte. Durch die ergänzende Untersuchung der

Cholangioskopie – durch das Einführen eines zweiten kleinen Endoskops in die

Gallengänge - sind wir aber in der Lage, diese Engstelle videoendoskopisch

sichtbar zu machen. Die Cholangioskopie erlaubt es, etwaige Veränderungen

frühzeitig zu entdecken und zu diagnostizieren, was auch unsere bisher

erhobenen Daten zeigen“, so Dr. Kandulski weiter. Wie häufig in den

verschiedenen medizinischen Disziplinen spielt auch hier die Zeit eine

entscheidende Rolle für den Patienten. „Je früher wir bösartiges Gewebe

entdecken, umso besser sind die therapeutischen Möglichkeiten und somit die

Chancen der Patienten auf Heilung.“

Ziel des geförderten Forschungsprojektes über die Methoden der Endoskopie und

der Röntgendurchleuchtung hinaus ist es, Unterstützung durch einen Algorithmus

mit sogenannter „Künstlicher Intelligenz“ zu erhalten.

Dafür haben die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe von PD Dr. Kandulski am

Universitätsklinikum Regensburg eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit einem

Münchner IT Unternehmen initiiert. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, auf

Grundlage der cholangioskopischen Bilder aus den Gallengängen einen

KI-Algorithmus zu entwickeln, der die Ärzte bei der genauen Differenzierung von

Engstellen und entzündlichen Veränderungen im Gallengangsystem unterstützen

soll. Mit einem so trainierten Algorithmus soll es in Zukunft möglich sein,

dass die KI den Untersucher schon auf kleinste Veränderungen aufmerksam macht,

die das menschliche Auge nicht erkennen kann. Die KI soll darüber hinaus eine

Vorhersage treffen können, ob eine solche Veränderung mit höherer

Wahrscheinlichkeit als gutartig oder bösartig einzuschätzen ist. Bei der

Untersuchung kommt demnach als Hilfe bei der Beurteilung durch die behandelnden

Ärzte zukünftig eine Einschätzung durch „Künstliche Intelligenz“ ergänzend

hinzu. PD Dr. Kandulski fasst zusammen: „Ziel des Projektes ist es, durch

Integration einer künstlichen Intelligenz in den klinischen Ablauf der

Cholangioskopie, die Ärzte zu unterstützen und so die beste Diagnostik für die

Patienten anbieten zu können.“

Künstliche Intelligenz in der Endoskopie – Implementierung in der

Vorsorge-Koloskopie

Bei der endoskopischen Untersuchung des Dickdarms im Rahmen der

Darmkrebs-Vorsorge setzen die Ärzte der Klinik und Poliklinik für Innere

Medizin I bereits ein System mit integrierter KI im klinischen Alltag ein.

Dieses unterstützt die endoskopierenden Ärzte während der Untersuchung bei der

Detektion und Charakterisierung von Polypen im Dickdarm. „Diese Systeme

funktionieren ähnlich wie Assistenzsysteme in modernen PKWs und führen zu einer

weiteren Verbesserung der Qualität unserer Vorsorge-Koloskopie. Sie geben den

Untersuchern Hinweise auf Polypen und markieren gezielt Bereiche im Dickdarm,

um diese noch einmal genauer zu inspizieren und das Auffinden von Polypen im

Dickdarm zu verbessern“, so PD Dr. Kandulski.

Europaweit anerkanntes Zentrum für endoskopische Medizin

Die Klinik und Poliklinik für Innere Medizin I des UKR ist im Bereich der

Leber- und Gallengangerkrankungen auf die Diagnostik und Therapie von Tumoren

dieser Organe spezialisiert. Insbesondere für die Cholangioskopie gehört die

Klinik zu den europaweit führenden Einrichtungen in diesem Bereich. „Wir freuen

uns, dass wir mit unserer Forschung einen Beitrag dazu leisten können, die

Implementierung von Künstlicher Intelligenz auf dem Gebiet der Endoskopie

weiter voran zu bringen und somit die Endoskopie in die Zukunft zu führen, im

Sinne einer besseren Versorgung unserer Patienten“, resümiert Professor Dr.

Martina Müller-Schilling, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Innere

Medizin I des UKR.

