LOINC: Digitalisierung in der Labormedizin erfordert einheitliche Codierung (Informationsdienst Wissenschaft).

Gemeinsamer Workshop in Berlin setzt Signal für sektorübergreifende Standardisierung 18.12.2018. Mehr als 100 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, medizinischer Versorgung und Industrie haben gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Politik und

Akteuren des deutschen Gesundheitssystems in Berlin über das Potential LOINC-codierter Labordaten für die Digitalisierung im Gesundheitswesen beraten. Veranstaltet wurde der ganztägige Workshop am 17.

Dezember 2018 im Rahmen der Medizininformatik-Initiative (MII) von der

Deutschen Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin e.V.

(DGKL), dem Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information

(DIMDI) und der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte

medizinische Forschung e.V. (TMF), unter Einbeziehung der betroffenen

Berufsverbände und weiterer Stakeholder.

Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) ist ein

Terminologie-Standard, der zur elektronischen Codierung und zum digitalen

Austausch von Laborbefunden verwendet wird. Wenn dadurch die in Laborbefunden

enthaltenen Informationen schnell und fehlerfrei in elektronischer Form für die

Behandlung verfügbar sind, profitiert in erster Linie der Patient. Aber auch

Forscher erhoffen sich neue Einblicke durch bessere Auswertungsmöglichkeiten.

Das Gesundheitswesen insgesamt kann teure Doppeluntersuchungen vermeiden. In

Deutschland setzt derzeit die Medizininformatik-Initiative des

Bundesministeriums für Bildung und Forschung neue Impulse zum flächendeckenden

Einsatz von LOINC. Im Rahmen der MII ist ein Top-300-Set der LOINC-Codierung

festgelegt worden, mit welchem an allen Standorten der Universitätsmedizin bis

Ende 2019 der erste Schritt der LOINC-basierten Datencodierung vollzogen sein

soll. Künftig kann es nach Bedarf der klinischen Anwendungsfälle erweitert

werden.

Sebastian Claudius Semler, Geschäftsführer der TMF, betonte vor diesem

Hintergrund die Chancen einer durchgreifenden Digitalisierung im

Gesundheitswesen: „Eine wesentliche Voraussetzung, um das Potential der

Vernetzung von medizinischer Forschung und Patientenversorgung zu nutzen, ist

der sektorübergreifende Austausch qualitätsgesicherter digitaler

Gesundheitsdaten. Labordaten sind dabei für die ambulante und stationäre

Gesundheitsversorgung wie für die medizinische Forschung gleichermaßen von

Bedeutung. LOINC bietet einen vergleichsweise einfachen und zudem

lizenzrechtlich kostenfreien Einstieg in die Standardisierung dieser Daten und

ist international bereits etabliert. Seit der ersten Implementation von LOINC

an einem Klinikstandort im Jahr 2001 sind wir allerdings nur begrenzt

weitergekommen.“ Daher sei der von dem Workshop ausgehende Impuls für eine

breite Anwendung der LOINC-Terminologie im Labor für die erfolgreiche

Einführung einer forschungskompatiblen elektronischen Patientenakte von

besonderer Bedeutung, so Semler.

Die Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer waren sich darin einig, dass die

Politik aufgerufen sei, kurzfristig die Digitalisierung im Labordatenaustausch

durch gesetzliche Fristen und Anreize für die Leistungserbringer, auch durch

die Etablierung geeigneter autorisierter Koordinationsstrukturen und

Moderationsprozesse, zu unterstützen.

Im Rahmen des Workshops wurde neben den Vorteilen der Codierung auch auf deren

gegenwärtige Grenzen hingewiesen: So erläuterte PD Dr. Thomas Streichert,

Universitätsklinikum Köln, dass Laborbefunde grundsätzlich nur im Kontext der

verwendeten Methode bewertet werden können. Voraussetzungen für die Auswertung

seien konstante Messbedingungen und eindeutige Informationen zur Messgröße. Für

die Interpretation von Laborbefunden sei die LOINC-Codierung allein daher nicht

ausreichend. Es müssen zusätzliche Informationen zur Laboranalytik wie zum

Messsystem, zur Einheit, zum Zeitstempel oder patientenbezogene Daten

herangezogen werden. Außerdem sollten Angaben der „Unique Device

Identification“ (UDI) wie Hersteller, Version und Charge des Testes sowie

Angaben zur Qualitätskontrolle in die Analysedaten integriert werden.

Ergänzungsbedarf sahen die Workshopbeteiligten im Weiteren in der Übermittlung

diagnostischer Kommentierungen. Vor allem auch die nationale Verfügbarkeit von

SNOMED CT sei wesentlich für den standardisierten intersektoralen

Datenaustausch.

Professor Thomas Ganslandt, Sprecher der Arbeitsgruppe Interoperabilität der

Medizininformatik-Initiative, forderte ein „early mapping“, das bedeutet, dass

bereits in den Quellsystemen der LOINC-Standard etabliert sein sollte. Auch Dr.

Andreas Bietenbeck, Vorsitzender der Arbeitsgruppe „medizinische Informatik“

der DGKL, warb für eine möglichst weitgehende Integration von LOINC-Codes in

den Austausch strukturierter Laborbefunde: „Das lernende Gesundheitssystem

braucht die breite Anwendung internationaler Standards. Dabei müssen wir

sicherstellen, dass auf dem Wege der Übermittlung der gesamte

Informationsgehalt des Befundes erhalten bleibt. Auch darf die Datenteilung

keine Einbahnstraße sein. So wie LOINC-codierte Labordaten für die weiteren

Akteure der Versorgung wesentliche Arbeitsgrundlage sind, benötigen die Labore

ihrerseits z.B. qualitätsgesicherte digitale Daten zu Medikamenteneinnahmen und

Diagnosen.“

Dr. Stefanie Weber, Referatsleiterin für medizinische Begriffssysteme beim

DIMDI, zeigte sich von der guten Resonanz und dem Verlauf des Workshops

angetan: „Als DIMDI stehen wir in kontinuierlichem Kontakt mit der Fachwelt zu

geeigneten semantischen Standards des elektronischen Austausches von

Gesundheitsdaten. Das große Interesse an dem Workshop bestätigt uns in der

Einschätzung, dass mit LOINC codierte Labordaten eine wichtige intersektorale

Anwendung darstellen können. Die Hinweise und Anforderungen der Teilnehmerinnen

und Teilnehmer werden in unseren weiteren Überlegungen eine große Rolle

spielen.“

Als nächsten Schritt streben DGKL, DIMDI und TMF an, einen Dialog auch mit

anderen Akteuren zur weiteren intersektoralen Abstimmung der LOINC-Einführung

in Deutschland zu institutionalisieren. Neben Forschung und Versorgung,

Informatik und Labormedizin sei auch die Industrie frühzeitig einzubeziehen,

insbesondere die Hersteller von Labor-, Praxis- und

Krankenhausinformationssystemen.

Quelle: Informationsdienst Wissenschaft, 18.12.2018