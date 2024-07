Mit Künstlicher Intelligenz Augenkrankheiten erkennen

Forschungspreis für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Telemedizin zur Früherkennung von Netzhauterkrankungen (Pressenachricht).

Nachwuchswissenschaftler Dr. Khaldoon Al-Nosairy erforscht den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Telemedizin zur Früherkennung von Netzhauterkrankungen und erhält dafür den Forschungspreis für wissenschaftlichen Nachwuchs der Medizinischen Fakultät der Universität Magdeburg. Die Deutsche

Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) rechnet bis zum Jahr 2030 mit 25 Prozent mehr Blinden und Sehbehinderten in Deutschland. Trotz jahrzehntelanger Fortschritte in der Forschung zu Augenkrankheiten gibt es

immer noch ungedeckten Bedarf bei der Diagnose und Behandlung zur Erblindung

führender Augenkrankheiten wie beispielsweise Glaukom (Grüner Star). Dr. rer.

nat. Khaldoon Al-Nosairy ist Postdoktorand in der Forschungsgruppe Klinische

und experimentelle Sinnesphysiologie der Universitätsaugenklinik unter der

Leitung von Prof. Dr. Michael Hoffmann. Dort erforscht er, wie mit Hilfe

Künstlicher Intelligenz die Früherkennung und Diagnosestellung von Krankheiten,

die das Sehvermögen beeinträchtigen, verbessert werden können. Für sein

Engagement erhält der junge Wissenschaftler den Nachwuchsforschungspreis der

Medizinischen Fakultät in der Kategorie „Biomedizinische Grundlagenforschung“.

Der Preis wird jährlich an wissenschaftlichen Nachwuchs für originelle

Forschungsprojekte vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert.

Al Nosairy

Foto: Dr. rer. nat. Khaldoon Al-Nosairy erforscht in der Forschungsgruppe

Klinische und experimentelle Sinnesphysiologie der Universitätsaugenklinik

Magdeburg, wie mit Hilfe Künstlicher Intelligenz die Früherkennung und

Diagnosestellung von Krankheiten, die das Sehvermögen beeinträchtigen,

verbessert werden können.

Fotografin: Sarah Kossmann/UMMD

„Der Eintritt in meine Postdoc-Phase mit dieser Auszeichnung eröffnet mir ein

anregendes und innovatives Forschungsfeld mit großer Praxisrelevanz für meine

künftigen Aktivitäten als Forscher in der Augenheilkunde und der

neurowissenschaftlichen Forschung“, erklärt Dr. Al-Nosairy. Mit seinem

Forschungsprojekt besetzt Dr. Al-Nosairy ein absolutes Zukunftsfeld. Hinzu

kommt ein wachsender Bedarf, da die Häufigkeit von Netzhauterkrankungen

deutschlandweit steigt, und eine Behandlung in der Regel schnell erfolgen muss.

„Dieses Projekt zielt darauf ab, eine Vielzahl von Methoden der künstlichen

Intelligenz einzusetzen, um neuartige Biomarker der Netzhaut für die

Untersuchung von Schäden und die Vorhersage des Verlustes von Nervenzellen der

Netzhaut bei erblichen Netzhauterkrankungen bzw. Glaukomerkrankungen zu

ermitteln.“ Der Vorteil: Die KI wird von den Forscher:innen anhand großer

Mengen früherer Diagnosebilder der Netzhaut beispielsweise aus der sogenannten

optischen Kohärenztomografie (OCT) trainiert und ermöglicht somit

Verbesserungen der genauen Funktionsbeurteilung auf der Grundlage objektiver,

leicht zugänglicher Strukturdaten. „Die KI-Auswertungen sowohl struktureller

als auch funktioneller Messungen helfen, die Prognose der Patienten in

kürzester Zeit einzuschätzen, die Therapie anzupassen und damit einer

Erblindung rechtzeitig vorzubeugen.“ Obendrein bliebe den Ärzt:innen mehr Zeit

für die Betreuung der Patient:innen.

Der junge Naturwissenschaftler hat sein Forschungsinteresse für die Bereiche

Ophthalmologie und Neurowissenschaften als Marie-Curie-Stipendiat im Rahmen des

European Glaucoma Research Training Network (EGRET+) während seiner

erfolgreichen Promotion an der Universität Magdeburg vertieft. „In dieser Zeit

konnte ich meine Forschung im Bereich der Ophthalmologie mit

neurowissenschaftlicher Forschung verbinden und möchte das mit großem Interesse

weiterverfolgen.“ Dr. Al-Nosairy stammt aus dem Jemen und absolvierte dort ein

Bachelor-Studium in Medizin. Darauf folgte ein Masterabschluss der

Ophthalmologie an der Universität Ägypten.

Wissenschaftlicher Kontakt

Dr. rer. nat. Khaldoon Al-Nosairy, Stellvertretender Forschungskoordinator und

Postdoc, Abteilung für klinische und experimentelle sensorische Physiologie,

Universitätsaugenklinik Magdeburg, Tel.: +49 391 67-21723,

khaldoon.alnosairy@med.ovgu.de

Quelle: Pressenachricht, 02.06.2022