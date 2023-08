Mobile Kommunikationszentrale für radiologische Bilder mRay für die Dauer der Krise kostenfrei (Pressemitteilung).

Die aktuelle Corona-Krise zwingt Arztpraxen und Kliniken zu Maßnahmen, die sonst monate-, wenn nicht jahrelanger Vorbereitung bedürfen: die flächendeckende Umstellung auf Homeoffice oder mobiles Arbeiten. mbits, eine Ausgründung aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum, hat mit der App mRay eine mobile Kommunikationszentrale für radiologische

Bilder geschaffen. Das Unternehmen stellt nun die Software Ärzten und Kliniken für die Dauer der Krise kostenfrei zur Verfügung.

mbits ist eine Ausgründung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ). Die

Spezialisten für medizinische Bildverarbeitung um die beiden ehemaligen

DKFZ-Forscher Michael Müller und Ingmar Gergel entwickeln professionelle,

radiologische Software-Lösungen für mobile Endgeräte. Die Forschungsgruppe

hatte bereits 2011 im DKFZ die Arbeit auf dem Gebiet medizinischer

Bildverarbeitungs-Software aufgenommen. Im Sommer 2015 gründeten die

Medizininformatiker dann unter Beteiligung des DKFZ die Firma mbits imaging

GmbH.

Viele Kliniken stehen derzeit vor der Herausforderung, ausreichend

Heimarbeitsplätze einzurichten und ihren Mitarbeitern über VPN-Verbindungen den

Zugriff auf die Rechner am Arbeitsplatz zu ermöglichen. Der alleinige Zugriff

auf den Klinikarbeitsplatz wird jedoch in den kommenden Wochen nicht

ausreichen. Ärzte müssen sich schnell und fallbasiert austauschen können,

brauchen Zugang zum Bildarchivierungssystem (PACS) ihrer Klinik und die

Möglichkeit medizinische Bilddaten zu betrachten, zu verschicken oder auch

mobil zu befunden.

Die von mbits entwickelte App mRay ermöglicht es, medizinische Bilddaten

schnell und sicher auf mobile Endgeräte zu teilen. Viele Krankenhäuser suchen

derzeit dringend nach einer Möglichkeit, ihren Mitarbeitern das Betrachten und

Befunden radiologischer Bilddaten von zu Hause zu ermöglichen.

Daher hat sich mbits entschieden, die App mRay für die Dauer der Krise,

mindestens aber für die nächsten zwei Monate, kostenfrei zur Verfügung zu

stellen. Klinische Abteilungen und Ärzte können die mobile Plattform, die mit

standardisierten DICOM-Datenformaten arbeitet, uneingeschränkt nutzen. Damit

will das Unternehmen sicherstellen, dass das medizinische Personal auch im

Falle einer Quarantäne untereinander schnell und sicher kommunizieren kann und

die Ärzte notfalls auch von zuhause aus Bilder befunden können. Das mbits-Team

will mit diesem Angebot die Arbeit derer unterstützen, die nun im Kampf gegen

SARS-CoV-2 die Ausbreitung des Erregers eindämmen und die Versorgung der

Infizierten übernehmen.

mRay ist in seit einigen Jahren in zahlreichen Unikliniken im Einsatz. Die

mbits-Entwickler arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, neue Installationen

schnell und unbürokratisch zu ermöglichen.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist mit mehr als 3.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte biomedizinische

Forschungseinrichtung in Deutschland. Über 1.300 Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler erforschen im DKFZ, wie Krebs entsteht, erfassen

Krebsrisikofaktoren und suchen nach neuen Strategien, die verhindern, dass

Menschen an Krebs erkranken. Sie entwickeln neue Methoden, mit denen Tumoren

präziser diagnostiziert und Krebspatienten erfolgreicher behandelt werden

können. Beim Krebsinformationsdienst (KID) des DKFZ erhalten Betroffene,

interessierte Bürger und Fachkreise individuelle Antworten auf alle Fragen zum

Thema Krebs. Gemeinsam mit Partnern aus den Universitätskliniken betreibt das

DKFZ das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) an den Standorten

Heidelberg und Dresden, in Heidelberg außerdem das Hopp-Kindertumorzentrum

KiTZ. Im Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), einem

der sechs Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, unterhält das DKFZ

Translationszentren an sieben universitären Partnerstandorten. Die Verbindung

von exzellenter Hochschulmedizin mit der hochkarätigen Forschung eines

Helmholtz-Zentrums an den NCT- und den DKTK-Standorten ist ein wichtiger

Beitrag, um vielversprechende Ansätze aus der Krebsforschung in die Klinik zu

übertragen und so die Chancen von Krebspatienten zu verbessern. Das DKFZ wird

zu 90 Prozent vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und zu 10 Prozent

vom Land Baden-Württemberg finanziert und ist Mitglied in der

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren.