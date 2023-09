Neue Informationsbroschüre: Datenschutz in der Gewebespende (Pressemitteilung, PDF, 332 kB).

Das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung hat viele Organisationen bezüglich lang etablierter Kommunikations- und Informationsprozesse verunsichert. Um (Lebend-)Spenderinnen und -spendern, Angehörige und Netzwerkpartner über die Nutzung von personenbezogenen Daten zu informieren, hat die Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG) seitdem zwei

Informationsbroschüren aufgesetzt.

Wie vielen Organisationen begegnen seit dem Inkrafttreten der

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auch der Deutschen Gesellschaft für

Gewebetransplantation Unsicherheiten bezüglich Abläufen in der Gewebespende,

inbesondere seitens Kliniken und Hausärzten. Dabei gilt: Die gesetzliche

Einhaltungspflicht zum Schutz sensibler personenbezogener Daten bestand auch

vor Geltung der DSGVO.

Der Datenaustausch der DGFG entsprach bereits vor der Einführung der DSGVO

allen einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorgaben. Der Umgang mit

personenbezogenen Daten zwischen Spendeeinrichtung und der DGFG bleibt

unverändert. Dennoch möchten wir Netzwerkpartnern und Interessierten an dieser

Stelle den gesetzeskonformen Umgang mit Patienten- und Klinikdaten darlegen.



Als größte gemeinnützige Organisation, die in Deutschland die Gewebespende

fördert, nehmen wir den Schutz sensibler, personenbezogener Daten sehr ernst.

Was sich durch die DSGVO ändert und was nicht

Die grundlegenden datenschutzrechtlichen Prinzipien haben sich mit der DSGVO

nicht geändert. Was das Transplantationswesen betrifft, so waren die

datenschutzrechtlich relevanten Prozesse bereits vor dem Inkrafttreten der

DSGVO, am 25. Mai 2018, in detaillierter Form im Transplantationsgesetz (TPG)

spezialgesetzlich geregelt.

Rechtliche Vorschriften zum Umgang mit personenbezogenen Daten in der

Gewebespende

7 TPG zur Datenerhebung und -verwendung sowie Auskunftspflicht

13, § 14 & § 15 TPG zu Meldungen, Dokumentation, Rückverfolgung, Datenschutz &

Fristen zum Datenschutz in der Transplantationsmedizin

NEU:

Art. 13 & Art. 14 DSGVO zu Informationspflichten

Art. 5 DSGVO zu den Grundsätzen für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Quelle: Pressemitteilung, 24.09.2020