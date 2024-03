Orthopädie am St. Franziskus-Hospital Köln weltweit führend in digitaler OP-Planung: Erste holografisch assistierte Total-Endoprothese der Hüfte (Pressemitteilung).

Die Digitalisierung der Medizin eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Als eine der führenden Kliniken in Deutschland nutzt die Klinik für Orthopädie am St. Franziskus-Hospital digitale OP-Planung und Augmented-Reality-Technik. Chefarzt Dr. Klaus Schlüter Brust erzielt mithilfe der Hololens-Brille und mit

3D-OP-Planung präzise und sichere Behandlungsergebnisse auch bei höchst komplexen Eingriffen. Als weltweite Premiere führte er eine holografisch assistierte Operation einer Total-Endoprothese der Hüfte durch.

Eine 76-jährige Patientin, die vor 25 Jahren eine künstliche Hüfte erhalten hatte, kam mit

hohem Leidensdruck zu Dr. Klaus Schlüter-Brust. „Die Patientin saß seit sechs Monaten im

Rollstuhl, musste starke Schmerzmedikamente nehmen und konnte kaum noch schlafen“,

schildert Dr. Klaus Schlüter-Brust die Ausgangssituation der Patientin. „Geholfen werden

konnte ihr mit einer maßgefertigten Beckenersatzteil-Prothese, die mittels 3D-Planung passgenau

und in höchster Präzision durchgeführt wurde. Die Patientin ist sechs Wochen nach

dem Eingriff völlig schmerzfrei und kann bereits voll belasten“, so Schlüter-Brust. Die Gehhilfe

wird die Patientin bald nicht mehr benötigen, so dass sie wieder völlig mobil im Alltag sein

wird.

Digitale Tools kamen bei der Operation gleich mehrfach zum Einsatz. Aus den Daten der

Computertomografie (CT) und der digitalen Volumentomografie (DVT) wurde zunächst ein

digitales Modell des Gelenks erstellt und dann am 3D-Printer ausgedruckt. Anhand dieser

originalgetreuen Kopie konnte die Operation optimal vorbereitet und das exakt passende

Implantat aus dem 3D-Printer (Lasersinterungsverfahren) gedruckt werden. Diese anatomisch

perfekt angepasste Total-Endoprothese konnte dann in einem nur zweistündigen Eingriff

eingesetzt werden.

Ermöglicht wird dieses präzise und für den Patienten sehr schonende Operationsverfahren

durch holografische Unterstützung mit der Hololens-Brille. Der Operateur kann am originalgetreuen

holografischen 3D-Bild des Gelenks die Operation in allen Schritten vorbereiten

und simulieren. Beim Eingriff selbst wird das holografisch Bild quasi auf den Patienten projiziert

und die geplanten Schritte können exakt und mit absoluter Präzision durchgeführt werden.

Insbesondere bei komplexen Eingriffen und sehr schweren Gelenkschädigungen ist digitale

OP-Planung eine neue Chance. Individueller Gelenkersatz, der exakt der Anatomie des Patienten

angepasst ist und eine perfekte OP-Vorbereitung bedeuten optimale Passform, kürzere

OP-Zeiten und ein hohes Maß an Sicherheit. Die weltweit erste holografisch assistierte

Total-Endoprothese wird im St. Franziskus-Hospital nicht die letzte bleiben. „Wir arbeiten

laufend daran, mit Hilfe von digitaler OP-Planung die Standards für Gelenkersatz von Hüfte,

Schulter und Knie zu verbessern“, so Dr. Klaus Schlüter-Brust

Quelle: Pressemitteilung, 15.01.2021