Schwachstelle Log4Shell in der Java-Bibliothek Log4j führt zu extrem kritischer Bedrohungslage (BSI).

Die kritische Schwachstelle (Log4Shell) in der weit verbreiteten Java-Bibliothek Log4j führt nach Einschätzung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu einer extrem kritischen Bedrohungslage. Das BSI hat daher seine bestehende Cyber-Sicherheitswarnung auf die Warnstufe Rot

hochgestuft. Ursächlich für diese Einschätzung ist die sehr weite Verbreitung

des betroffenen Produkts und die damit verbundenen Auswirkungen auf unzählige

weitere Produkte. Die Schwachstelle ist zudem trivial ausnutzbar, ein

Proof-of-Concept ist öffentlich verfügbar. Eine erfolgreiche Ausnutzung der

Schwachstelle ermöglicht eine vollständige Übernahme des betroffenen Systems.

Dem BSI sind welt- und deutschlandweite Massen-Scans sowie versuchte

Kompromittierungen bekannt. Auch erste erfolgreiche Kompromittierungen werden

öffentlich gemeldet.

Das ganze Ausmaß der Bedrohungslage ist nach Einschätzung des BSI aktuell nicht

abschließend feststellbar. Zwar gibt es für die betroffene Java-Bibliothek

Log4j ein Sicherheits-Update, allerdings müssen alle Produkte, die Log4j

verwenden, ebenfalls angepasst werden. Eine Java-Bibliothek ist ein

Software-Modul, das zur Umsetzung einer bestimmten Funktionalität in weiteren

Produkten verwendet wird. Es ist daher oftmals tief in der Architektur von

Software-Produkten verankert. Welche Produkte verwundbar sind und für welche es

bereits Updates gibt, ist derzeit nicht vollständig überschaubar und daher im

Einzelfall zu prüfen. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Tagen weitere

Produkte als verwundbar erkannt werden.

Das BSI empfiehlt insbesondere Unternehmen und Organisationen, die in der

Cyber-Sicherheitswarnung skizzierten Abwehrmaßnahmen umzusetzen. Darüber hinaus

sollten die Detektions- und Reaktionsfähigkeiten kurzfristig erhöht werden, um

die eigenen Systeme angemessen überwachen zu können. Sobald Updates für

einzelne Produkte verfügbar sind, sollten diese eingespielt werden. Darüber

hinaus sollten alle Systeme auf eine Kompromittierung untersucht werden, die

verwundbar waren.

Quelle: BSI, 11.12.2021