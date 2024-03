Smart Hospital: Forscher der Universität Rostock präsentiert Krankenhaus der Zukunft (Medienunterrichtung).

Wie sieht das Krankenhaus der Zukunft aus? Darüber macht sich Martin Kasparick vom Institut für angewandte Mikroelektronik und Datentechnik der Universität Rostock seine Gedanken. Im smarten Isolationszimmer könnten Patientinnen und Patienten in Zukunft ohne Störung des Pflegepersonals genesen. Die

Beatmungs- und Vitaldaten werden direkt in den Vorraum gesendet. Die „lautlose“ Intensivstation könnte insbesondere bei gefährlichen Infektionskrankheiten – wie bei Corona – zum Einsatz kommen. Gerade ist Martin Kasparick vom Institut für Angewandte Mikroelektronik und

Datentechnik der Universität Rostock aus Orlando zurückgekehrt. Hier hat der

36-jährige Rostocker auf einer der größten und wichtigsten internationalen

HIMSS Fachmesse des Gesundheitswesens, von der Healthcare Information and

Management Systems Society (HIMSS) organisiert, seine Doktorarbeit zur

Vernetzung von Medizingeräten in der Klinik vorgestellt. Gemeinsam mit

verschiedenen Industriepartnern präsentierte er, wie vernetzte Medizingeräte

verschiedener Hersteller in Zukunft zusammenarbeiten können. „Unsere neu

entwickelten Kommunikationsnormen für das Krankenhaus der Zukunft sind nicht

nur in Zeiten der Corona-Pandemie eine erhebliche Erleichterung, bei

gleichzeitig steigender Qualität der Patientenversorgung“, sagt Martin

Kasparick.

Lautlose Intensivstationen

In Zukunft könnten Patientinnen und Patienten in einem Isolationszimmer mit

vernetzten Medizingeräten intensivmedizinisch betreut werden. Dabei erhält das

Pflegepersonal alle aktuellen Daten über die Patientin oder den Patienten, wie

beispielsweise Vital- und Beatmungsparameter oder die Medikamentengabe, im

Vorraum des Isolationszimmers. „Das Pflegepersonal kann sich zu jeder Zeit ein

genaues Bild über den Gesundheits- und Behandlungszustand der Patientin machen,

ohne selbst einem Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein“, sagt Martin Kasparick.

Es entfalle somit der Schritt, alle Informationen direkt am Patientenbett

abzulesen und sich dabei möglicherweise zu infizieren. Und der Patient habe bei

der Genesung so viel Ruhe wie möglich. Denn vor Pflegekräften in merkwürdig

anmutenden Schutzanzügen, teilweise astronautenähnlich, existiere manchmal

unter den Kranken auch eine gewisse Angst, so Kasparick. Das Pflegepersonal der

Zukunft müsse seltener ins Krankenzimmer kommen. Die mittelfristige Idee sei

es, lautlose Intensivstationen zu etablieren. Die Alarme würden dann immer dort

„piepsen“, wo sich das Pflegepersonal gerade befinde.

Meilenstein für die Medizintechnik

Die Rostocker Forschungsgruppe um Kasparick hat die zugrundeliegende

Kommunikationstechnologie zum Informationsaustausch mit Kooperationspartnern

wie beispielsweise die Dräger AG, die Firmen Ascom und Arcomed sowie Epic aus

den USA mit entwickelt. Die große Überschrift dazu: „Krankenhaus der Zukunft“.

Martin Kasparick bemüht einen Vergleich: „Es ist quasi so wie es viele aus

ihrem Alltag kennen – das Smartphone verbindet sich mit dem Fernseher, der

Musikanlage oder dem Auto. Auf dem Gebiet der Medizingeräte sind allerdings

viel höhere Anforderungen an Zuverlässigkeit und Sicherheit zu erfüllen.“

Die Einführung einer neuen internationalen Norm zur herstellerübergreifenden

Geräte-zu-Geräte-Kommunikation für Medizingeräte, die so genannte IEEE 11073

SDC-Norm, ermöglicht es erstmals, Geräte verschiedener Hersteller zuverlässig

zusammenarbeiten zu lassen. An dieser Entwicklung – ein Meilenstein für die

Medizintechnik – ist auch Martin Kasparick maßgeblich beteiligt: weg von

Insellösungen einzelner Hersteller hin zu heterogenen Systemen der Zukunft.

„Patienten und Pflegende werden hiervon stark profitieren“, unterstreicht auch

Dirk Timmermann, Direktor des Rostocker Instituts für Angewandte

Mikroelektronik und Datentechnik. Mit seiner Forschung habe Martin Kasparick

insbesondere zwei bemerkenswerte Dinge erreicht: „Zum einen entwickelt er neue

Lösungen für eine höhere medizinische Qualität im OP-Saal und auf der

Intensivstation. Zum anderen trägt er zusammen mit seinen Kolleginnen und

Kollegen ganz entscheidend dazu bei, diese smarten Ideen in eine internationale

Norm zu überführen. Diese kommt in der Patientenversorgung bereits zum

Einsatz“, unterstreicht Timmermann. „Er hat also die Brücke von innovativer

Forschung zur Praxis geschlagen – in einer Doktorarbeit extrem selten zu

finden.“

„Die nahtlose Zusammenarbeit verschiedener Geräte im OP und in der Klinik ist

ein wichtiges Thema“, bestätigt auch Kollege Dr. Markus Pirlich, Oberarzt der

HNO-Heilkunde am Universitätsklinikum Leipzig, mit dem das Rostocker Institut,

vor allem Martin Kasparick, schon seit Jahren zusammenarbeitet und forscht. Die

neuen Kommunikationsnormen würden die Art und Weise, wie technische Systeme

interagieren, grundlegend verändern.

Technischer Fortschritt und Erleichterung

Das Institut für Angewandte Mikroelektronik und Datentechnik der Universität

Rostock ist Teil des OR.NET e.V. – ein Zusammenschluss verschiedener

Unternehmen und Forschungsinstitutionen, die die Vernetzung von Medizingeräten

vorantreiben. Als Teil dieses Netzwerkes konnte Martin Kaspareck in Orlando

einen so genannten „Interoperability Showcase" vorstellen – ein praktisches

Beispiel, an dem das Zusammenspiel verschiedener medizinischer Systeme zum Wohl

der Patientinnen und Patienten und der Pflegenden präsentiert wird.

Besucherinnen und Besucher der Fachmesse konnten sich anschauen, wie

intensivmedizinisch betreute Patienten zukünftig in einem Isolationszimmer mit

vernetzten Medizingeräten behandelt würden. „Die digital-vernetzte

Informationsbereitstellung, verteilte Alarmierung und Fernkonfiguration von

Geräteparametern bringen große Erleichterungen für das medizinische Personal“,

sagt Martin Kasparick. So können die Aufenthaltszeit im infektiösen Bereich

verringert und die Anzahl der aufwändigen Wechsel zwischen Isolationszimmer und

Normalbereich minimiert werden.

Wichtig bei der Vernetzung von Arbeitsabläufen in der Diagnose, Behandlung und

der Nachsorge des Patienten, mit dem sich die Forschung und Entwicklung im

Institut für Angewandte Mikroelektronik und Datentechnik befasst, „ist dabei,

dass Produkte nicht nur ingenieurgetrieben entwickelt werden, sondern am Ende

den wirtschaftlichen mit dem klinischen Nutzen verbinden und am Ende

Fortschritt und Erleichterungen für diejenigen sind, die damit arbeiten.“ Text:

Wolfgang Thiel

Quelle: Medienunterrichtung, 19.04.2022