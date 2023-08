Booklet Smarte Gesundheit 2021 (BearingPoint, PDF, 1,8 MB).

Aktuelle Trendstudie von BearingPoint zeigt: Das Vertrauen der Deutschen in Smarte Gesundheit hat offenbar einen kritischen Punkt überwunden. Fitness-Tracker, Video-Sprechstunden, elektronische Gesundheitsakte: Für eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen mittlerweile

Alltag. Das ist das Ergebnis der dritten Befragung im Rahmen der Studienreihe Smarte Gesundheit von

BearingPoint. Alle zwei Jahre untersucht die Management- und

Technologieberatung die Veränderungen bei Akzeptanz und Nutzung digitaler

Gesundheitsdienste in der deutschen Bevölkerung. 2021 fallen die Ergebnisse

deutlich aus.

Mehr Vertrauen in Datensicherheit, mehr praktische Erfahrung mit smarten

Anwendungen

Eine wichtige Hürde für die Digitalisierung der Gesundheitsbranche ist offenbar

gefallen. Mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) hat keine Bedenken

mehr, dass Gesundheitsdaten unzureichend vor Zugriffen Dritter geschützt sein

könnten. Bei der ersten Erhebung vor vier Jahren machten sich darum noch fast

zwei von drei Menschen Sorgen. Mehr als jede und jeder Vierte sieht überhaupt

kein Risiko bei der Überwachung von Gesundheitsdaten (2017: 16 Prozent).

Entsprechend haben immer mehr Menschen auch praktische Erfahrungen mit Smarter

Gesundheit: 37 Prozent nutzen Smartphones oder Tablets für die Überwachung und

Optimierung ihrer Gesundheit, etwa über Ernährungs- und Fitnesstracker (2017:

18 Prozent). Der Einsatz von Fitnessarmbändern und Smart Accessoires hat sich

seit 2017 von acht auf 30 Prozent nahezu vervierfacht. Weitere Innovationen in

diesem Bereich wünschen sich viele Menschen bei der Herz-Kreislauf-Überwachung

(43 Prozent), für eine bessere Früherkennung von Krankheiten (40 Prozent) und

als Unterstützung für einen gesunden Lebensstil (38 Prozent).

32 Prozent ließen sich von einem Roboter operieren – 34 Prozent kennen die

e-Patientenakte nicht

Deutlich zeichnet sich eine nach Art und Umfang unterschiedliche Bereitschaft

ab, smarte Gesundheitsdienste zu nutzen. Ein großer Teil der Gesellschaft kann

sich 2021 gut vorstellen, wie Daten bei Prävention, Diagnose und Therapie

unterstützen. Einer Übertragung aller relevanten Gesundheitsdaten an ihre

Hausarztpraxis würden 71 Prozent der Befragten zustimmen, an ein Krankenhaus 61

Prozent und an ihre Krankenkasse 50 Prozent. Außerdem steigt die Bereitschaft,

medizinische Gespräche über Videotelefonie zu führen. Mittlerweile elf Prozent

nutzen ihr Smartphone oder Tablet auch für diese Zwecke.

Medizinische Betreuung komplett an KI oder Robotik abzugeben, ist hingegen

immer noch kein Thema für die Massen, wenngleich das Vertrauen in technische

Innovationen auch hier deutlich steigt. 27 Prozent der Befragten würden einer

Diagnose vertrauen, die allein durch eine KI getroffen wurde (2017: 12

Prozent). 32 Prozent hätten keine Bedenken, sich von einem Roboter operieren zu

lassen (2017: 19 Prozent). Ein Organ aus dem 3D-Drucker würden sich 30 Prozent

transplantieren lassen (2017: 27 Prozent) und 28 Prozent Smart Pills einnehmen,

die mittels Sensorik die Einnahme registrieren und die Wirkung optimieren

(2017: 23 Prozent).

Dieser wachsenden Gruppe technologischer Vorreiter steht aber auch 2021 eine

technologieferne gesellschaftliche Gruppe gegenüber, die selbst von

grundlegenden digitalen Standards wie der elektronischen Patientenakte (ePA)

noch nie gehört hat. Das trifft auf immerhin 34 Prozent zu – wohingegen sechs

Prozent die in diesem Jahr eingeführte ePA bereits nutzen und 41 Prozent das

fest vorhaben.

[...]

Quelle: BearingPoint, 19.08.2021