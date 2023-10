SmartHospital.NRW: Mit Künstlicher Intelligenz das Krankenhaus von morgen gestalten (KI.NRW).

NRW-Digitalminister Minister Pinkwart: KI.NRW-Leuchtturmprojekt SmartHospital.NRW bringt Nordrhein-Westfalen in eine Spitzenposition im deutschen und europäischen Gesundheitssektor. In einem von der Universitätsmedizin Essen angeführten Konsortium erarbeitet ein Team aus Wissenschaftler*innen der

Fraunhofer-Institute für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS und für Digitale Medizin MEVIS, der RWTH Aachen und der TU Dortmund zusammen mit Expert*innen der m.Doc GmbH und der GSG

Consulting GmbH Konzepte und Lösungen, wie Krankenhäuser aus NRW in

sogenannte »Smart Hospitals« transformiert werden können. Der Förderbescheid in

Höhe von rund 14 Millionen Euro wurde heute von Digitalminister Prof. Dr.

Andreas Pinkwart an Dr. Anke Diehl, Chief Transformation Officer der

Universitätsmedizin Essen, und Prof. Dr. Stefan Wrobel, Institutsleiter des

Fraunhofer IAIS, überreicht.

Digitale Technologien bieten für das Gesundheitswesen große Chancen. Durch die

ständig wachsende Menge an Gesundheitsdaten wird es möglich, intelligente und

personalisierte Anwendungen zur gesundheitlichen Früherkennung, Diagnostik,

Behandlung und Nachsorge zu entwickeln. Vor allem Systeme der Künstlichen

Intelligenz (KI) bergen enormes Potenzial, um Patient*innen besser zu

behandeln, Personal zu entlasten und Prozesse effizienter zu gestalten –

besonders bei unvorhergesehenen Herausforderungen wie der aktuellen Pandemie.

SmartHospital.NRW wird dieses Potenzial heben und für Krankenhäuser in NRW

nutzbar machen.

Ziel ist zum einen, ein übertragbares Vorgehensmodell zu erarbeiten, das auf

Krankenhäuser mit unterschiedlichen Digitalisierungsgraden übertragen werden

kann. Das Universitätsklinikum Essen, das sich schon 2015 unter Leitung des

Ärztlichen Direktors und Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Jochen A. Werner auf

den Weg zum Smart Hospital gemacht hat, dient dafür als Leitbild. Zum anderen

werden innovative, KI-basierte Anwendungen für reale Einsatzszenarien

entwickelt und exemplarisch erprobt, wie beispielsweise die intelligente

Erstellung und Verarbeitung medizinischer Dokumente, die KI-gestützte

Gesundheitsdatenanalyse zur Diagnostikunterstützung oder der Einsatz von

Sprachinterfaces zur kontaktlosen und damit sterilen Bedienung von Computern am

Arbeitsplatz.

Mit der Einrichtung eines Showrooms an der Universitätsmedizin Essen werden die

entwickelten Anwendungen einer Fachöffentlichkeit präsentiert und deren

klinischen Einsatzmöglichkeiten mit Vertreter*innen anderer Krankenhäuser

evaluiert. Der Wissenstransfer ist ein zentrales Anliegen von

SmartHospital.NRW:

»Mit unseren Partnern schaffen wir nicht nur die technischen Voraussetzungen

für das intelligente Krankenhaus, in dem wir so die Versorgung für Patientinnen

und Patienten weiter verbessern können. Wir erarbeiten auch einen individuell

anpassbaren Fahrplan, damit der Sprung ins KI-Zeitalter in der ganzen Branche

gelingen kann«, sagt Dr. Anke Diehl, Chief Transformation Officer der

Universitätsmedizin Essen.

Die KI-basierten Anwendungen für dieses Vorhaben werden unter der Federführung

des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS

erarbeitet.

»Das Fraunhofer IAIS bringt seine langjährige Erfahrung in der Entwicklung von

KI-Technologien ein, um gemeinsam mit starken Partnern vertrauenswürdige und

robuste Anwendungen für reale Einsatzszenarien im Smart Hospital zu erproben«,

sagt Prof. Dr. Stefan Wrobel, Institutsleiter am Fraunhofer IAIS

Als Schirmherrin nimmt die Kompetenzplattform für Künstliche Intelligenz

Nordrhein-Westfalen KI.NRW das Projekt SmartHospital.NRW in ihre

Flagship-Initiative auf. Unter dem Motto »Flagships powered by KI.NRW«

unterstützt KI.NRW vom Land geförderte, hochinnovative und anwendungsbezogene

KI-Projekte mit hoher gesellschaftlicher Relevanz und hilft dabei, wegweisende

Pioniervorhaben auch über die Landesgrenzen hinaus sichtbar zu machen.

»SmartHospital.NRW bringt Künstliche Intelligenz dorthin, wo sie ihren

größtmöglichen gesellschaftlichen Nutzen entfalten kann. Von ihrem Einsatz in

der Medizin werden zukünftig zahlreiche Patient*innen profitieren und deswegen

unterstützen wir dieses Projekt sehr gerne«, sagt Dr. Christian Temath,

Geschäftsführer KI.NRW.

Parallel zu SmartHospital.NRW nimmt auch das Flagship-Projekt »Zertifizierte

KI« offiziell seine Arbeit auf. Expert*innen entwickeln Prüfverfahren, die als

Basis für technische Standards und Normen für KI-Systeme dienen können. Eine

darauf aufsetzende KI-Zertifizierung kann gerade im Gesundheitssektor zur

Vertrauensbildung beim Einsatz von KI beitragen. Neu in der Flagship-Initiative

ist auch das Projekt »bergisch.smart_mobility«, in dem zahlreiche Partner

gemeinsam an Konzepten für die Mobilität der Zukunft arbeiten.

Weitere Informationen zu den KI.NRW-Flagships und den einzelnen Projekten

finden Sie auf der Website www.ki.nrw/flagships.

Quelle: KI.NRW, 25.02.2021