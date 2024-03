Standardisierung von medizinischen Daten: Bundesverdienstkreuz für Professorin (Berlin Institute of Health).

Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Professorin Sylvia Thun das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Damit würdigt er die Verdienste der Direktorin der Core Facility Digitale Medizin und Interoperabilität am

Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) um die Digitalisierung in der Medizin. Die Medizinerin und Ingenieurin hat sich insbesondere um die Standardisierung von medizinischen

Daten verdient gemacht. Ziel ist die gemeinsame Nutzung von Gesundheitsdaten

aus verschiedenen Quellen für bessere Diagnosen und Therapien.

Jeden Tag entstehen unzählige Daten im Gesundheitswesen. Informationen über

Diagnosen, Behandlungen und Krankheitsverläufe, über molekulare Details oder

Stoffwechselprozesse. „Wir haben einen riesigen Datenschatz“, sagt Professorin

Sylvia Thun. „Es wäre unethisch, diese Daten nicht zu nutzen!“ Doch die Daten

aus Forschung und Versorgung werden in jedem Labor und jedem Krankenhaus anders

erfasst, unterschiedlich formuliert, formatiert und in verschiedenen

Softwaresystemen, wenn nicht gar auf Papier gespeichert. Deshalb ist die

Nutzung schwierig.

„Wir brauchen Kommunikationsstandards im Gesundheitswesen“, fordert die

Medizinerin und Digitalexpertin Thun. „Wir haben uns deshalb vorgenommen, die

Daten aus der Versorgung, aus molekularbiologischen Befunden, aus Gewebe- und

Blutuntersuchungen und dem pathologischen Bericht strukturiert aufzubereiten.“

Sylvia Thun ist ebenfalls Vorsitzende des Spitzenverbands IT-Standards im

Gesundheitswesen (SITiG), leitete viele Jahre die Standardorganisationen IHE

und HL7 Deutschland und ist als Expertin aktiv bei DIN, CEN und ISO. Seit

kurzem leitet sie das nationale Expertengremium für Interoperabilität im

Gesundheitswesen, das vom Bundesgesundheitsministerium berufen wurde.

Alle Standardorganisationen sind international vernetzt, denn weder Gesundheit

noch Krankheit machen vor Grenzen halt. „Die internationale HL7-Gemeinschaft

hat in einem offenen Brief betont, dass sie dem Frieden, der Pflege, dem

gegenseitigen Verständnis und der gewaltfreien Lösung aller Konflikte

verpflichtet ist. Unsere Gedanken sind bei unseren Mitgliedern aus den

betroffenen Kriegsgebieten.“

Professor Christopher Baum, Vorsitzender des Direktoriums des BIH und Vorstand

für den Translationsforschungsbereich der Charité – Universitätsmedizin Berlin,

gratuliert Sylvia Thun zu der großartigen Auszeichnung. „Wir freuen uns für und

mit Sylvia Thun über diese hohe Anerkennung durch den Bundespräsidenten. Für

das Ziel des BIH, die Digitalisierung der Medizin zum Nutzen der Patientinnen

und Patienten und der Wissenschaft voranzutreiben, ist die Arbeit von

Professorin Thun von immenser Bedeutung. Wir freuen uns daher sehr, sie in

unseren Reihen zu wissen.“

Professorin Sylvia Thun freut sich über die Ehrung durch den Bundespräsidenten.

„Diese Auszeichnung gilt den weltweiten Aktivitäten unseres Netzwerkes. Ich

sehe mich als eine Repräsentantin für die Dinge, die wir in den letzten 20, 30

Jahren technologisch umgesetzt haben, gemeinsam, meist in unserer Freizeit. Ich

freue mich riesig über diese Auszeichnung, weil sie zeigt, wie wichtig das

Thema auch für die Bundesregierung mittlerweile geworden ist. Und ich bedanke

mich dafür ganz herzlich.“

Thuns Ziel ist es, die Versorgung für die Patientinnen und Patienten

voranzubringen. „Es gibt großartige Projekte, die bewiesen haben, wie gut es

funktionieren kann, wenn man zusammenarbeitet. Oft zeigte sich, dass die

Medizin einfach besser wurde dank Digitalisierung und Interoperabilität. Das

ist es, was mich antreibt. Ich möchte, dass die Medizin noch besser wird!“

Hinweis: Die feierliche Überreichung des Bundesverdienstkreuzes an Prof. Sylvia

Thun findet aufgrund der aktuellen Lage zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Weitere Informationen:



https://www.bihealth.org/de/aktuell/sylvia-thun-setzt-standards-fuer-medizinische-daten

Core Unit Interoperabilität am BIH:

https://www.bihealth.org/de/forschung/wissenschaftliche-infrastruktur/core-facilities/interoperabilitaet/home

Quelle: Berlin Institute of Health, 02.03.2022