Telemedizinische Schlaganfallversorgung: Warum besonders Patienten in ländlichen Regionen profitieren (Deutsche Schlaganfallgesellschaft).

Die Bedeutung der Telemedizin ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen – und hat aufgrund der COVID-19 Pandemie nun noch einen weiteren Schub nach vorne erfahren. Auch bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten ist die Telemedizin von großer Relevanz: So gibt es in Deutschland in diesem Bereich mittlerweile über 20

telemedizinische Netzwerke, in ihnen sind insgesamt über

200 neurologische Kliniken miteinander verbunden. Warum sich dadurch die

Akutbehandlung von Schlaganfallpatienten verbessern lässt, erläutern Experten

der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) auf einer Online-Pressekonferenz,

die am Montag, den 26. Oktober stattfindet. Anlass ist der diesjährige

Weltschlaganfalltag (29. Oktober). Einen besonderen Fokus legen sie bei der

Diskussion auf die telemedizinische Schlaganfallversorgung in ländlichen

Regionen – hier beleuchten sie sowohl Chancen als auch Grenzen. Medienvertreter

können sich für die virtuelle Veranstaltung unter

https://attendee.gotowebinar.com/register/4899955286860461583 anmelden.

Ein Schlaganfall ist immer ein medizinischer Notfall. Bei der Diagnose und

Therapie eines Hirninfarkts entscheiden oft wenige Minuten darüber, wie groß

der durch die Unterversorgung verursachte Schaden im Hirn ist. Um die

Patientenversorgung, insbesondere in ländlichen Kliniken, in denen häufig kein

Neurologe 24-Stunden an sieben Tagen in der Woche im Einsatz ist zu verbessern,

sind in Deutschland mittlerweile über 200 Kliniken telemedizinisch mit anderen

Kliniken vernetzt. „Die telemedizinische Schlaganfallbehandlung in Deutschland

ist mit über 35.000 Telekonsilen pro Jahr von großer Bedeutung – nahezu jeder

zehnte Schlaganfallpatient wird telemedizinisch mitbehandelt,“ so Privatdozent

Dr. med. Christoph Gumbinger, Sprecher der DSG-Kommission telemedizinische

Schlaganfallversorgung. Die Teleneurologie sei damit in Deutschland in einer

Vorreiterrolle.

Bei einer telemedizinischen Behandlung – einem sogenannten Telekonsil – berät

ein Experte aus einer überregionalen Stroke Unit den behandelnden Arzt vor Ort

bei der Entscheidungsfindung über die Akuttherapie. „Der Experte untersucht

dabei den Patienten mit Hilfe einer fernsteuerbaren hochauflösenden Kamera“,

erläutert Gumbinger. „Gemeinsam finden der behandelnde Arzt vor Ort und der

Experte in der Stroke Unit so die beste Therapie für den Patienten – und können

diese umgehend beginnen.“ So könne beispielsweise die akute Behandlung eines

Schlaganfalls durch eine Thrombolyse – bei der ein Blutgerinnsel im Gehirn mit

Hilfe von Medikamenten aufgelöst wird – umgehend und ohne einen möglichen

Zeitverlust durch Transportwege durchgeführt werden. Das hat einen großen

Vorteil für die Behandlung von Schlaganfallpatienten: Je schneller mit der

Therapie begonnen werden kann, desto geringer sind im Regelfall die

zurückbleibenden Behinderungen. „Durch die Teleneurologie steht das für die

Therapieentscheidung notwendige Expertenwissen in den angeschlossenen Kliniken

jederzeit zur Verfügung,“ erläutert Gumbinger, Leiter der Stroke Unit an der

Neurologischen Universitätsklinik Heidelberg. Die telemedizinische Vernetzung

sei jedoch kein Ersatz für den Neurologen vor Ort, der die weitere Therapie des

Schlaganfallpatienten verantwortet. Sie sei vielmehr als Ergänzung zu der

ärztlichen Betreuung vor Ort zu sehen.

Die erste Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr – während der akutstationäre

Behandlungen zurückgingen – hat die Neurologie ebenso wie viele andere

medizinische Disziplinen stark getroffen, dennoch konnten die

Telemedizinnetzwerke während dieser Zeit die volle Einsatzbereitschaft aufrecht

erhalten. „Zeitweise kam es zu 30 Prozent weniger telemedizinischen

Behandlungen, obwohl die Ressourcen für die Versorgung von Schlaganfällen in

den Kliniken zur Verfügung standen“, so Gumbinger. Das lag nach Einschätzung

des DSG-Experten vor allem an der Angst davor, einen Arzt oder eine Klinik

aufzusuchen, was aus seiner Sicht jedoch unbegründet sei. „Keinesfalls sollte

aus Angst vor Corona eine notwendige Krankenhausbehandlung hinausgezögert

werden. Der Zeitverlust durch eine zu späte Vorstellung im Krankenhaus kann bei

einem medizinischen Notfall – wie einem Schlaganfall – auch durch eine

telemedizinische Behandlung nur noch teilweise wettgemacht werden.“

Obwohl die Telemedizin in der Neurologie einen entscheidenden Beitrag zur

Versorgungsqualität von Schlaganfallpatienten leistet, ist ihre Finanzierung

nicht einheitlich. „Es besteht deutschlandweit ein Flickenteppich, was die

Finanzierung dieser wichtigen Behandlungsform angeht. Das führt teilweise zu

einer kritischen Unterversorgung der Netzwerke“, betont der DSG-Experte. „Im

Sinne der Patienten streben wir hier eine nachhaltige Finanzierung an. Hier ist

nicht zuletzt auch die Politik gefragt.“

Quelle: Deutsche Schlaganfallgesellschaft, 13.10.2020