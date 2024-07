TI-Dashboard: Gematik mit Zahlen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens (Pressemitteilung).

Erneut ein Plus an Transparenz: Die gematik zeigt auf ihrer Webseite ab sofort relevante Schlüsselzahlen zu Anwendungen der Telematikinfrastruktur (TI). Mit dem neuen TI-Dashboard wird ein kompakter Einblick in den Status der Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland im Kontext der TI gegeben.

Damit trägt die gematik zu noch mehr Orientierung im Digitalisierungsprozess

bei und sorgt – nach der Veröffentlichung des TI Status Updates im Dezember

2021 – erneut für mehr Transparenz.

Das Dashboard zeigt die absoluten Zahlen zur Nutzung der einzelnen Anwendungen

in der TI seit dem Produktivstart an. Dazu gehören eingelöste E-Rezepte,

gesendete elektronische Arztbriefe und eAUs an Krankenkassen sowie

KIM-Nachrichten und elektronische Patientenakten. Die Zahlen werden täglich

aktualisiert und auf der Webseite veröffentlicht.

Mit dem Dashboard wird ein Beschluss der vergangenen Gesellschafter­versammlung

aufgegriffen, in der entschieden wurde, dass alle Beteiligten ab sofort

regelmäßig aktuelle Daten liefern. Dem trägt die gematik nun mit dem neuen

TI-Dashboard Rechnung.

Hier geht es zum TI-Dashboard:

https://www.gematik.de/telematikinfrastruktur/ti-dashboard

Quelle: Pressemitteilung, 03.02.2022