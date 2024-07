Übermittlung aller meldepflichtigen Erreger per Klick statt Fax (gematik).

Ab sofort können die Nachweise von mehr als 60 Erregern, die gemäß Infektionsschutzgesetz an das Gesundheitsamt gemeldet werden müssen, mit dem Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystem für den

Infektions­schutz (DEMIS) von Laboren an Gesundheitsämter übermittelt werden.

Damit erreicht das System eine wichtige Ausbaustufe, durch die künftig nicht

mehr nur Meldungen zu SARS-CoV-2-Nachweisen, sondern zu allen meldepflichtigen

Erregern, wie etwa Nachweise von Masernviren, Influenzaviren oder Rotaviren,

via DEMIS übermittelt werden.

Die elektronische Meldung ermöglicht den Gesundheitsämtern eine schnellere und

aufwandsärmere Verarbeitung. Eine Meldung per Fax oder auch per Post gehört

damit der Vergangenheit an. Die gematik unterstützt im Auftrag des

Bundesgesund­heits­ministeriums das Robert Koch-Institut (RKI) bei der

Digitalisierung der Meldewege mit DEMIS.

DEMIS wurde bisher genutzt, um Nachweise von SARS-CoV-2 schnell und verlässlich

an die Gesundheitsämter zu senden. Das System hat seit Juni 2020 in

Gesundheitsämtern und Laboren das Fax als Meldeweg für SARS-CoV-2-Nachweise

ersetzt. Diese Nachweise werden seither digital übermittelt. Über 10 Millionen

Meldungen sind damit bereits via DEMIS gesendet worden. Seit einigen Tagen

werden nun auch erste Meldungen zu Nachweisen von Rötelnviren, Mumpsviren oder

Campylobacter über das System vorgenommen.

Weitere Informationen: https://www.gematik.de/anwendungen/demis.

Quelle: gematik, 21.01.2022