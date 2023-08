Universitätsmedizin Essen gewinnt Deutschen Change Award (Pressemitteilung).

Die Universitätsmedizin Essen hat beim Gesundheitskongress in Hamburg den vom BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit ausgeschriebenen Deutschen Change Award gewonnen. Das Institut und die Jury lobten das Konzept Smart Hospital ist kein Selbstzweck: Im Zentrum seines Handelns steht explizit der Mensch und würdigten mit der Auszeichnung das außerordentliche Engagement, den Mut zur Veränderung und auch die konsequente Haltung im Sinne einer besseren Patientenorientierung.

Felix Dorn, Mitglied der Geschäftsleitung des BQS Instituts: „Die

Digitalisierung rollt auf uns zu und die Universitätsmedizin Essen hat uns zu

einer der wichtigsten Fragen gleich einen ganzen Methodenkoffer geliefert. Die

Frage, wie die digitale Transformation gelingen kann.“

„Wir freuen uns riesig. Ein tolles Beispiel für eine Mannschaftsleistung

unserer UME“, sagt Prof. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor des

Universitätsklinikums Essen.

Das Krankenhaus als Steuerungsplattform und vernetztes, informationsoffenes

Rückgrat einer sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung zu sehen, war die

Richtschnur des Konzeptes der Universitätsmedizin Essen. Ein Konzept, dass

nicht nur die Digitalisierung und signifikante technische Weiterentwicklung

auch mit Künstlicher Intelligenz, sondern vor allem die Neugestaltung

bestehender Hierarchie- und Kommunikationsmuster umfasst und interne Prozesse

neugestaltet.

In Zeiten großer Veränderung in der Medizin achtet man in Essen man ganz

besonders darauf, den Patienten, die Mitarbeiter und ihr Wohlbefinden nicht aus

den Augen zu verlieren. Um dieses übergeordnete Ziel des Smart Hospital zu

institutionalisieren, hat die Universitätsmedizin Essen das bundesweit erste

„Institut für Patientenerleben“ gegründet. Das Patientenerleben umfasst als

integraler Bestandteil von Qualität in der Gesundheitsversorgung neben der rein

medizinischen Leistung viele andere Aspekte eines Klinikaufenthaltes. Die

Universitätsmedizin Essen sieht damit das Institut für Patientenerleben als

logische Vervollkommnung einer zunehmend digitalisierten Medizin und schafft

damit die Startbahn einer gelungenen Transformationsphase, in der Prozesse,

Haltung und Digitalisierung nahtlos ineinander greifen.

Auch die Künstliche Intelligenz spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Um auch

hier eine fundierte Ausgangsbasis zu schaffen, gründete das

Universitätsklinikum das deutschlandweit einzigartige „Institut für Künstliche

Intelligenz in der Medizin“. Das Institut ist mit vier Professorenstellen

zuzüglich der notwendigen Mitarbeiter hinterlegt. Das KI-Institut wird neue

Wege aufzeigen, wie Diagnostik, Prävention und Therapie im Sinne der Patienten

zusammengeführt werden können.

Felix Dorn, Mitglied der Geschäftsleitung des BQS Instituts, weiter: „Die

Orientierung, angenehme oder beziehungsorientierte Kommunikation mit Ärzten,

Pflegekräften und weiteren Mitarbeitern im Hause; auch Aspekte der Vorbereitung

eines Patienten-Aufenthaltes in einer Klinik oder die Nachbereitung oder die

Einbeziehung der Familie gehören zum Patientenerleben. Die Universitätsmedizin

hat sich vorbildlich am dem Modell einer patientenzentrierten Versorgung

ausgerichtet und diese in ihrer Versorgungs-DNA fest verankert.“

Quelle: Pressemitteilung, 07.10.2019