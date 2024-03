Virtuelles Krankenhaus behandelt jetzt auch Lebertumore und Seltene Erkrankungen

Virtuelles Krankenhaus NRW: Jede dritte Klinik in Nordrhein-Westfalen ist jetzt an das telemedizinische Netzwerk des Landes angeschlossen (MAGS.NRW).

Das Projekt Virtuelles Krankenhaus Nordrhein-Westfalen (VKh.NRW) weitet Stück für Stück sein Beratungsangebot aus. So hat es in den vergangenen Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des Gesundheitssystems geleistet. Bereits seit März 2020 bietet das VKh.NRW Beratung und Behandlung sowie den digitalen fachlichen Austausch zwischen Ärztinnen und Ärzten etwa zur Versorgung schwer an

COVID-19 erkrankter Patientinnen und Patienten an. Nachdem auch die Behandlung schwerster Herzerkrankungen vor wenigen Wochen in das Behandlungsspektrum aufgenommen wurde, profitieren nun auch Patientinnen und

Patienten mit Lebertumoren und Seltenen Erkrankungen von den Angeboten der Telemedizin.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann: „Ob man in der Stadt oder auf dem Land

lebt, darf nicht über den Zugang zur Spitzenmedizin entscheiden. Das Virtuelle

Krankenhaus überwindet diese Hürden und stellt Expertenwissen überall im Land

gleichermaßen zur Verfügung. Für Patientinnen und Patienten mit Seltenen

Erkrankungen freut es mich ganz besonders, dass wir ihre Versorgung mit dem

Virtuellen Krankenhaus unterstützen können. So wollen wir den oftmals langen

Weg der Betroffenen von der Diagnose bis zur passenden Behandlung verkürzen und

erleichtern und die Versorgung entscheidend verbessern.“

Das Netzwerk der Krankenhäuser, die sich an der digitalen Plattform beteiligen,

wächst stetig. Inzwischen sind mit über 150 Krankenhäusern – also mit mehr als

jeder dritten Klinik im Land – Nutzungsverträge mit dem Virtuellen Krankenhaus

geschlossen worden. Auch die Anbindung erster Einrichtungen aus der ambulanten

Versorgung ist geplant.

Weil regelhafte Finanzierungsformen noch fehlen, springt das Land ein und

fördert das Virtuelle Krankenhaus mit insgesamt rund 11,5 Millionen Euro. Im

Rahmen der pandemiebedingten Vorstufe sind bereits nahezu 3.800

telemedizinische Beratungsleistungen durchgeführt worden. Bisher konnten die

Krankenhäuser im Land über das Virtuelle Krankenhaus NRW Telekonsile (sichere

Video-Audio-Verbindungen) mit Spezialisten zu COVID-19 an den Unikliniken

Aachen und Münster sowie zu schwerer Herzinsuffizienz am Herz- und

Diabeteszentrum (HDZ) Nordrhein-Westfalen anfragen. Nun steht den

Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen auch das Wissen von Expertenzentren für

Lebertumore und Seltene Erkrankungen zur Verfügung. Erste Zentren, die ihre

Expertise zur Verfügung stellen, sind die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und

Transplantationschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen für Lebertumore sowie

die Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Münster und

am Katholischen Klinikum Bochum für Seltene Erkrankungen. Weitere

Expertenzentren werden in Kürze in die Beratung einsteigen.

„Die interdisziplinäre und gemeinsame konsiliarische Diskussion über

Patientinnen und Patienten mit Lebertumoren in einem spezialisierten Zentrum

ermöglicht eine zeitnahe multimodale Therapie mit verbesserten onkologischen

Ergebnissen. Mit dem Virtuellen Krankenhaus soll genau diese Zentrums-Expertise

in der Indikation Lebertumore digital und flächendeckend für

Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt werden“, bestätigt Prof. Dr. med.

Ulf Neumann, Klinikdirektor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und

Transplantationschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen.

Prof. Dr. med. Frank Rutsch, stellvertretender Sprecher und Patientenlotse des

Centrums für Seltene Erkrankungen der Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin am

Universitätsklinikum Münster, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir das

Beratungsangebot des Centrums für seltene Erkrankungen Münster mit der

Teilnahme am Virtuellen Krankenhaus erweitern können. Bei über 6.000 bekannten

seltenen Erkrankungen braucht es das gebündelte universitäre Expertenwissen,

das wir gerne weitergeben.“

Quelle: MAGS.NRW, 18.05.2022