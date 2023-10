Whitepaper: Künstliche Intelligenz in der Notfallversorgung (Fraunhofer Institut).

Vom Unfallort über den Transport bis hin zur Behandlung im Krankenhaus - nach einem Unglück zählt in der Notfallversorgung jede Minute. Technologien der Künstlichen Intelligenz haben das Potenzial, die Einsatzkräfte entlang der gesamten Versorgungskette maßgeblich zu unterstützen. Im Forschungsprojekt Leitsystem zur Optimierung der Therapie traumatisierter

Patienten bei der Erstbehandlung« (LOTTE) hat das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse-

und Informationssysteme IAIS gemeinsam mit Partnereinrichtungen aus dem

Gesundheitswesen und den Rechtswissenschaften sechs Musterszenarien für den

Einsatz von KI in der Behandlung von Schwerverletzten entwickelt. Das vom

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) geförderte Projekt stellt die

datengetriebene Entscheidungsunterstützung in den Mittelpunkt. Im neuen

Whitepaper beleuchten Wissenschaftler*innen des Fraunhofer IAIS die Potenziale

und Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz im Krankenhaus.

Nach dem Transport kommen Schwerverletzte für die sofortige Behandlung in einen

Schockraum. Hier kann Künstliche Intelligenz künftig durch

Entscheidungsunterstützung und Datenanalyse in lebensentscheidenden Maßnahmen

unterstützen.

Das Whitepaper beleuchtet Potenziale und Herausforderungen beim Einsatz von

Künstlicher Intelligenz in der Versorgung Schwerverletzter.

In Deutschland gibt es jährlich mehr als 2,6 Mio Verkehrsunfälle, bei denen es

zu fast 400 000 Verletzten, darunter 68 000 Schwerverletzten kommt. Hinzu

kommen Schul-, Sport-, Arbeits- und Freizeit-Unfälle, sodass statistisch 12

Prozent der deutschen Bevölkerung in einem Jahr einen Unfall erleiden. Nach

ihrem Rettungstransport kommen lebensgefährlich Verletzte und sogenannte

»Polytrauma«-Patient*innen für die sofortige Behandlung in einen speziell

eingerichteten Schockraum im Krankenhaus. Die Versorgung ist sehr komplex und

erfolgt unter hohem Zeitdruck. Hier kann Künstliche Intelligenz (KI) das

Behandlungsteam zukünftig durch Entscheidungsunterstützung und Datenanalyse in

lebensentscheidenden Maßnahmen unterstützen.

»Gerade in Zeiten einer globalen Pandemie ergeben sich völlig neue Potenziale

für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, um im Gesundheitswesen

wertvolle Ressourcen zu sparen und Überlastungen abzufedern«, sagt Dr. Jil

Sander, Leiterin des Geschäftsfeldes Healthcare Analytics am Fraunhofer IAIS.

»Durch die Verfügbarkeit und intelligente sowie datensichere Analyse von

Gesundheits- und Lifestyle-Daten der Patient*innen können wir Kliniken und

andere medizinische Einrichtungen bei Effizienz- und Qualitätssteigerung

unterstützen.«

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Folgen sieht

explizit die Stärkung des Gesundheitswesens vor und finanziert sowohl den »Pakt

für den öffentlichen Gesundheitsdienst« als auch das »Zukunftsprogramm

Krankenhäuser« und weitere Programme mit mehr als sieben Mrd Euro.

Interdisziplinäres Team ermittelt Potenziale und Herausforderungen

Auch in der Frühversorgung Schwerverletzter spielen Daten eine entscheidende

Rolle, darunter Informationen zum Hergang des Unfalls, Vitaldaten,

Vorerkrankungen und Vormedikation, Bildgebungsdaten sowie Messgrößen

medizintechnischer Geräte im Schockraum. Methoden des Maschinellen Lernens

gewinnen aus diesen Datenmengen Erkenntnisse und liefern dem Schockraum-Team

mittels Wissensintegration wertvolle Hinweise.

Um das Potenzial aber auch die Herausforderungen von KI in der

Notfallversorgung bestmöglich zu ergründen, setzte das Fraunhofer IAIS im

Rahmen des LOTTE-Projekts auf die Zusammenarbeit mit interdisziplinären

Fachleuten. Unter der Leitung des Lehrstuhls für Management und Innovation im

Gesundheitswesen sowie des Lehrstuhls für Unfallchirurgie und Orthopädie der

Universität Witten/Herdecke wirkten am Projekt Expert*innen des Instituts für

Rechtsinformatik an der Leibniz Universität Hannover mit. Gemeinsam hat das

Team insgesamt 49 mögliche Einsatzszenarien für Digitalisierung und den Einsatz

von KI identifiziert. Davon wurden sechs Szenarien mit besonders hohem bzw.

relevanten Einsatzpotential priorisiert und im Detail analysiert.

Einsatzszenarien – hier kann Künstliche Intelligenz unterstützen

Die theoretisch entwickelten Lösungen setzen mit einer »Intelligenten

Alarmierungskette« direkt am Unfallort an. Hier verwandelt die Technologie den

Informationsfluss zwischen Notärzt*innen, Leitstelle und den Fachkräften im

Krankenhaus automatisch in Datensätze. So wird der Informationsverlust von der

Erstversorgung bis hin zur Einlieferung und der Behandlung im Schockraum auf

ein Minimum reduziert und die erhobenen Daten liefern frühzeitig Erkenntnisse

für den Behandlungsprozess. Erste Beispiele von datenbasierter Kommunikation

aus der Praxis zeigen die Notwendigkeit eines flächendeckenden Einsatzes.

Eine lückenlose Überlieferung lebenswichtiger Informationen ist auch Ziel der

»Semiautomatischen Sprachdokumentation«, die im Einsatzszenario rund um die

Einlieferung und Behandlung im Schockraum selbst eine große Rolle spielt. Die

Übergabe durch das einliefernde notärztliche Team, die bislang in der Regel

mündlich vermittelt und selten in strukturierter Form festgehalten wird, kann

künftig durch ein KI-gestütztes Sprachsystem mit Mikrofonen im Schockraum

digital aufgezeichnet und automatisch in ein strukturiertes Text-Protokoll

umgewandelt werden. Sowohl für die interne Qualitätssicherung als auch für den

Export in eine Registerdatenbank dient das Protokoll einer detaillierteren aber

auch zeitsparenden Nachhaltung der relevanten Informationen.

OP-Risiko einschätzen und bei Entscheidungen unterstützen

Weitere Einsatzszenarien fokussieren auf die Unterstützung bei lebenswichtigen

Entscheidungen. Im Szenario »Trajektorien-Klassifikation« erhält das

behandelnde Team bereits zu Beginn des Einsatzes im Schockraum einen Überblick

über einen möglichen Gesamtverlauf (»Trajektorie«) und kann frühzeitig

informierte Entscheidungen treffen. Das System berechnet eine objektive und

quantitative Einschätzung der Fallkomplexität und des erwarteten Verlaufs. Das

Ergebnis wird dem Team digital visualisiert zur Verfügung gestellt, welches auf

Basis der individuellen Erfahrung die vorgeschlagene Behandlungsstrategie

nachjustieren kann.

Auch bei der Entscheidung über eine mögliche Operation kann KI das

Krankenhaus-Team unterstützen. Denn insbesondere Schwerverletzte tragen ein

hohes Risiko, wegen Komplikationen bei Operationen zu versterben. Diese Risiken

können auch den potenziellen Nutzen einer Operation übersteigen. Im Szenario

»OP-Risikoabschätzung« berechnet das System aus den zur Verfügung stehenden

Klinikdaten und den Patient*innen-Daten das individuelle Komplikationsrisiko.

Diese Information kann das Team zur Entscheidung heranziehen.

Absicherung für einen rechtlich und ethisch sicheren Einsatz von KI

»Besonders im Gesundheitswesen ist es von erheblicher Bedeutung, dass das

Fachpersonal Vorschläge von KI-Systemen zur Behandlung von Patient*innen

zukünftig verstehen und nachvollziehen kann. Nur so kann Vertrauen geschaffen

und langfristig eine Integration in den Arbeitsalltag ermöglicht werden. Daher

denken wir diese Herausforderungen in jedem Schritt unserer Arbeiten mit«,

erklärt Jil Sander. »Allerdings müssen ethische und rechtliche Fragestellungen

vorab geklärt sein.«

So forschen Wissenschaftler*innen derzeit an Lösungen, um einen sogenannten

»Bias« zu vermeiden, welcher durch nicht repräsentative Trainingsdaten

entstehen kann. Unbeachtet kann dies für bestimmte Bevölkerungsgruppen, z. B.

aufgrund von Hautfarbe, Alter oder Geschlecht, verzerrende Ergebnisse liefern.

Für rechtliche Fragestellungen, etwa hinsichtlich Verantwortung und

Entscheidungsgewalt beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz, entwickelt das

Fraunhofer IAIS zudem im Rahmen der Kompetenzplattform KI.NRW mit einem

interdisziplinären Team und mit Beteiligung des Bundesamts für Sicherheit in

der Informationstechnik (BSI) einen Prüfkatalog, der die sachkundige und

neutrale Bewertung von KI ermöglicht.

Quelle: Fraunhofer Institut, 06.10.2020